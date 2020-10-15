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【封殺華為】5G設備後　華府劍指華為雲業務

即市財經 16:53 2020/10/15

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在美方拉攏施壓下，中國電訊設備巨頭華為在5G設備上相繼被歐洲多國排除

在美方拉攏施壓下，中國電訊設備巨頭華為在5G設備上相繼被歐洲多國排除。彭博報道，華為另一個高速增長的業務----雲計算亦遭圍困，而且騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 不排除也受牽連。

美國副國務卿上周訪歐

報道指出，美國官員正游說歐洲議員和行業領袖避開華為，使用由西方企業建立數據中心以及提供基礎設施，來處理日益增長的信息。據悉，美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）上周會見了德國電信的行政總裁Timotheus Hoettges和西班牙電信運營商MasMovil的負責人Meinrad Spenger等，促請他們處於數據安全考慮，棄用中國的雲基礎設施供應商。

繼5G設備後，華府再劍指華為另一個增長最快的業務。華為過去幾年積累了不少知名的客戶，包括德國電信、法國的Orange SA和西班牙的Telefonica SA。華為如今還計畫將服務範圍擴大到石油公司、電網運營商及物流提供商等。

阿里雲業務規模更大惟歐洲市佔不多

報道指出，雖然阿里巴巴的雲業務規模更大，騰訊也緊隨其後，但鑒特朗普政府設法說服歐洲一些政府將華為的5G網絡設備排除在外，所以華為的雲業務更易受到影響。

根據市場研究機構IDC的數據，歐洲的雲基礎設施是規模目前達124億美元，較2019年增長33%。美國企業在歐洲市場佔據主導地位，亞馬遜的AWS排在首位，其次為微軟、IBM、Google及甲骨文。IDC指出﹐ 阿里巴巴和騰訊等中國公司還沒有在歐洲市場取得巨大進展。

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編輯：吳敏芳

5G 特朗普 歐洲市場 美國 歐洲 華為
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