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【地產科技】仲量聯行推新App「OfficeBlocks」　分析商廈租金及回報

科技 18:00 2020/10/15

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仲量聯行今日宣布，與風險管理公司Risk Integrated合作，推出地產界首個地產科技工具OfficeBlocks。

新冠肺炎疫情反覆，未能坐飛機但又想投資海外地產市場？仲量聯行今日宣布，與風險管理公司Risk Integrated合作，推出地產界首個地產科技工具OfficeBlocks，能快速在網上或手機App，為投資者、物業用戶和商業地產代理提供數據和分析，以革新商業地產租賃與投資方式。

OfficeBlocks數據涵蓋了亞太地區的主要城市，包括香港、新加坡、上海、首爾及曼谷。該工具集人工智能（AI）、大數據和移動通訊技術於一身，為亞太區用家快速分析商業地產的複雜數據，並提供即時見解，以減低依賴人手、實地考察或跨境往來的時間等。

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【地產科技】內房增物聯網5G需求　地產科技投資漲至少1成

【疫市營商】工業4.0如何配合本地產業持續發展？

仲量聯行亞太區研究總監兼OfficeBlocks總經理Roddy Allan表示，OfficeBlocks透過分析數百萬個數據點，可提供關於租賃表現和物業供應等資訊，包括以AI分析及預估亞太區商廈的租金及樓層面積、物業資產的比較和基準測試、估計物業收入和資本收益、物業供應及替代方案的比較、物業投資組合的風險及回報等。

他續言，市場有迫切需要，利用科技提高商業地產數據的透明度，以實現更準確的租賃和投資決策。OfficeBlocks旨在幫助用家作出更明智的商業決策，降低風險並最大限度地提高投資回報。

Risk Integrated董事總經理兼OfficeBlocks總經理Yusuf Jafry指出，AI及機器學習（Machine Learning）正革新各行業，為提高競爭力，OfficeBlocks將根據每天獲得的新數據，不斷學習和改進，未來會繼續調整產品來滿足要求。

責任編輯：姚慧儀

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