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Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手

科技 16:43 2020/10/15

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Google若因被判違反反壟斷法而要出售Chrome，三星及微軟將有可能成為潛在買家。

Google Chrome是不少人日常使用的瀏覽器，令Google的數據及廣告業務不斷擴大增長。美國政治新聞網站Politico報道指，美國司法部正調查Google涉嫌違反反壟斷法。如Google被起訴，或有可能因此需出售Chrome瀏覽器和部分廣告業務。

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美國商業雜誌Forbes報道指出，若Google因被判違反反壟斷法而要出售Chrome，三星及微軟等企業將有可能成為潛在買家。

首先，具有資金的三星在所有手機上都預裝自家瀏覽器，但其瀏覽器在行動市場的占有率僅略高於4%。若能收購 Chrome，三星的廣告和手機銷售量將會大大增加。報道另指，假如微軟成功收購Chrome，則可重建其網絡瀏覽器的主導地位。可是，歐美多國政府並不希望微軟獨佔瀏覽器市場。

若Google失去Chrome，除了失去數據收集的一大來源外，亦將無法透過Chrome獲得廣告收入。報道另指，早前Google曾因停止使用第三方cookies，令其廣告收入最多可能減少62%。

責任編輯：楊匡然

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