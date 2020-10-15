【逆市營商】疫情下「口紅效應」失色　眼部妝容成商機

▲ 疫情下「口紅效應」失效，Natasha Moor卻反其道而行，大賣保濕且不脫色的唇膏，同時推出眼妝新品刺激銷售，疫情期間仍能逆市增長。

本港新冠肺炎持續，消費者的購物心理和消費行為都出現變化，消費行為逐漸趨於理性，而疫情正好加速「消費降級」的出現。

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事實上，中國人的消費降級所反映的現實，與美國過去的「口紅效應」（Lipstick effect）有相似之處。在經濟大環境欠佳的情況下，人們仍然會有消費慾望，消費者就會轉而購買價格相對較低廉的奢侈品，作為一種心靈慰藉。相比起汽車、房屋、出外旅遊這些高消費品，化妝品、護膚品就自然成為廉價的「奢侈替代品」。

1930年代美國經濟大蕭條，20世紀30年代期間，美國工業產值減半，但化妝品銷售卻反而增加，首次出現口紅效應的經濟理論。美國護膚品牌Estée Lauder前主席Leonard Lauder亦稱，自2001年「911」恐怖襲擊後，集團旗下的唇膏銷量增長，鞏固口紅效應，作為與經濟對立的指標。

不過，是次疫情促使各國採取封城鎖國措施，減低消費者對美妝的需求。由於長時間要佩戴口罩，若然唇妝不夠持久，很容易就會弄髒口罩，很多人為免麻煩，索性不再塗口紅，導致口紅銷量出現大幅下滑。本地化妝品牌Natasha Moor卻反其道而行，大賣保濕且不脫色的唇膏，疫情期間仍能逆市增長。

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保濕不脫色唇膏 銷售逆市增

此外，不少外國媒體都提出新概念，例如眼綫效應、睫毛膏效應或指甲油效應等。疫情下人人戴口罩，眼部反而成為視覺焦點，其需求不跌反升。Natasha Moor亦有把握商機，新推出眼部化妝產品，吸引客戶繼續支持，更成功於開賣首天即告售罄。

記者：施雯雯