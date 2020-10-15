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【拍片神器】DJI推出手持雲台DJI RS 2和RSC 2　售$3099起

科技 16:31 2020/10/15

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DJI（大疆創新）今（15日）正式推出為單反及微單眼相機而設的手持雲台DJI RS 2及DJI RSC 2。

畫面穩定是拍攝的第一原則，晃動的畫面會讓觀眾產生不適感。DJI（大疆創新）今（15日）正式推出為單反及微單眼相機而設的手持雲台DJI RS 2及DJI RSC 2，採用新一代「泰山」增穩演算法及支援超級增穩模式，拍攝短片時更加穩定。

【技術突破】32億像素鏡頭面世　24公里外一個高爾夫球都看到？

DJI新航拍機Mavic Air 2正式開賣　售5699港元

適合尺寸較大的相機和專業人士使用的DJI RS 2，機身僅重1.3千克，負載重量達4.5千克，能承載更多專業攝影機型。DJI RS 2採用異型碳纖維工藝，極大降低了機身重量，更提升了雲台可靠性及耐用度。

在對焦系統方面，DJI RS 2新增前置撥輪，用家輕撥即可調整對焦點；加裝跟焦輪及跟焦器電機後可組成雙跟焦系統，實現同時控制對焦點和鏡頭焦距，提升拍攝效率。

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而適用於更加輕巧的無反相機或隨身機的DJI RSC 2，採用一套新的折疊結構，變成收納型態後，機身的平面尺寸會縮小到約為180x190毫米，大小「接近 A5 紙張」， 更容易攜帶。裝置在不用外接配件的前提下，更變換出手持、倒掛、手提、手電筒、竪拍這五種不同型態，以滿足不同的拍攝場景需求。

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值得一提的是，兩款新品均採用新一代「泰山」增穩演算法，除可兼容相機光學防抖技術，在相機光學防抖的無效頻率區間（40～80Hz），各種場景下都能拍攝出穩定的畫面。DJI RS 2 和DJI RSC 2均支援超級增穩模式，調整電機扭矩就可進一步加強防抖性能，控制誤差較前代減少一倍，即使於等效100毫米焦距下拍攝，亦能讓畫面保持平穩。

續航力方面，DJI RS 2所用的BG30電池手把可使用12小時，另支援 24W 快速充電，只要15分鐘就能充電到2小時使用所需的電量。而DJI RSC 2則支援18W快充，充電時間更短，最長續航時間達14小時。

目前RS 2和RSC 2已在DJI官網上架，單機售價分別為5,699港元及3,099港元。

DJI新航拍機Mavic Air 2正式開賣　售5699港元

責任編輯：曾曉汶

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