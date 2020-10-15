【中芯股價】中芯向半導體大廠ASML入貨受美阻撓　廠方：從荷蘭出口不受限

▲ 荷蘭光刻機龍頭ASML表示，從荷蘭出口中國毋須得到美國出口許可。

美國制裁擴展至中國半導體行業，晶片龍頭中芯國際 （00981） 受牽連。中芯日前宣布所有IP全自主國產的N＋1技術取得突破，意味將逐步擺脫對外國技術及設備供應的依賴。路透報道，中芯設備供應商、荷蘭半導體設備大廠ASML（艾司摩爾） 總裁Peter Wennink表示，公司毋須獲得美國出口許可，便可向中國出口DUV光刻機。

中芯日內股價由升轉跌，收報19.8元跌0.8%，成交額12.65億元。

中芯去年向ASML購買EUV光刻機受阻

隨著制程不斷進步，中芯國際沿用的DUV深紫外光刻機已經無法滿足精度的要求，去年中芯欲向光刻機龍頭ASML購買EUV光刻機，惟受到美國阻撓。

Peter Wennink在第三季業績會上稱，根據當前法規，ASML不需要取得美國出口許可，可以繼續從荷蘭向中國客戶出貨DUV光刻機設備；倘若直接從美國出貨的光刻機設備或零件則受美國出口限制規管。惟未提及有關EUV光刻機向中國出口的最新政策。

ASML公布上季業績，淨利潤按年增加69.4%至10.62億歐元，收入按年上升32.5%至39.58億歐元，其中來自中國的收入佔比達21%。ASML預計，今年中國的銷售額將超過10億歐元，公司在中國有4、5個主要大客。

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編輯：陳華