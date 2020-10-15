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【防疫抗疫基金】街市檔主安裝非接觸式付款工具　即日可申請一筆過5000元資助

商業 16:19 2020/10/15

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政府將為公眾街市租戶提供一筆過資助，凡於街市檔位使用非接觸式付款，可獲得5000元資助。食物環境衞生署公布，第三輪「防疫抗疫基金」的「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」今日開始接受申請，相信可惠及12 000個食環署街市檔位租戶。

食環署發言人指：「考慮到街市運作的獨特性質，使用非接觸式付款在公眾衞生方面既可取，亦有助減低在街市環境中傳播病毒的風險。」該計畫將會為食環署轄下街市檔位（包括熟食檔位）租戶，提供每檔劃一5,000元的一筆過資助。該筆資助可用於支付最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用，以及其他收費。

而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。資助計劃預計可惠及約12,000個食環署街市檔位租戶。

租戶在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准，然後提交已簽署並不少於2年的有效服務合約。食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。

有意申請資助的食環署街市檔位租戶可親身或以郵寄方式向食環署分區環境衞生辦事處遞交申請，截止申請日期為今年11月30日。申請表格可於食環署各分區環境衞生辦事處索取。

責任編輯：葉泳珊

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