【美國大選】參議院調查拜登「通烏門」電郵 亨特被斥以家族之名謀利

美國大選將於11月3日舉行,民主黨總統候選人拜登在當前的大選關鍵時刻被爆出醜聞,包括其兒子亨特被揭利用父親副總統身份謀取私利。參議院宣布正對上述電郵展開調查,負責的國土安全及政府事務委員會主席批評,亨特出賣拜登家族之名來賺取利益。

《紐約郵報》周三爆出拜登家族的「通烏門」醜聞後,參議院國土安全及政府事務委員會主席約翰遜(Ron Johnson)表示,委員會已經接觸提供電郵的人士,並啟動程序以確認電郵真偽。

約翰遜續指:

「我們常規地跟那些向委員會告密的人士傾談,以確保是否可驗證他們言論的真偽。雖然我們會考慮把告密通訊保密,但有告密人士向媒體披露曾跟委員會接觸,我們也可以確認這項電郵舉報,已經接觸告密者,並正進行資料確認程序。」

(We regularly speak with individuals who email the committee's whistleblower account to determine whether we can validate their claims. Although we consider those communications to be confidential, because the individual in this instance spoke with the media about his contact with the committee, we can confirm receipt of his email complaint, have been in contact with the whistleblower, and are in the process of validating the information he provided.)