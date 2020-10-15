【美國大選】參議院調查拜登「通烏門」電郵 亨特被斥以家族之名謀利

美國大選將於11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登在當前的大選關鍵時刻被爆出醜聞，包括其兒子亨特被揭利用父親副總統身份謀取私利。參議院宣布正對上述電郵展開調查，負責的國土安全及政府事務委員會主席批評，亨特出賣拜登家族之名來賺取利益。

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【美國大選】拜登家族跟烏克蘭聯繫 時序一文看懂【下一頁】

《紐約郵報》周三爆出拜登家族的「通烏門」醜聞後，參議院國土安全及政府事務委員會主席約翰遜（Ron Johnson）表示，委員會已經接觸提供電郵的人士，並啟動程序以確認電郵真偽。

約翰遜續指：

「我們常規地跟那些向委員會告密的人士傾談，以確保是否可驗證他們言論的真偽。雖然我們會考慮把告密通訊保密，但有告密人士向媒體披露曾跟委員會接觸，我們也可以確認這項電郵舉報，已經接觸告密者，並正進行資料確認程序。」

（We regularly speak with individuals who email the committee's whistleblower account to determine whether we can validate their claims. Although we consider those communications to be confidential, because the individual in this instance spoke with the media about his contact with the committee, we can confirm receipt of his email complaint, have been in contact with the whistleblower, and are in the process of validating the information he provided.）

參議院司法委員會成員肯尼迪（John Kennedy）也形容，今次揭發的事件十分嚴重，程度仿如是「４次心臟病發＋1次中風」。他強調，牽涉事件的拜登是美國主要政黨的總統大選候選人，每個獨立新聞機構都應該調查這些電郵和指控的真實性。

參議院國土安全及政府事務委員會自從2019年開始調查拜登家族跟烏克蘭的聯繫，上月曾經發表初步調查報告指，質疑亨特在烏克蘭天然氣公司Burisma董事會的角色，以及他曾經進行廣泛而複雜的金融交易。

全長87頁的報告又指，奧巴馬政府當時已經知悉亨特在Burisma董事會的角色存在問題，甚至干預了美國對烏克蘭政策。

委員會主席約翰遜表示，亨特透過出賣拜登家族之名收取巨額利益：「從Burisma獲得420萬美元，又從目前已故的俄羅斯莫斯科市長前妻取得350萬美元。」約翰遜更指，通過複雜的金融和其他網絡，亨特甚至跟中國共產黨和中國人民解放軍有聯繫，形容是「非常麻煩」。

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責任編輯：陳啟賢