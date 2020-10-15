【新股IPO】True Partner Capital8657暗盤　一手帳面轉蝕200元

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【美股期貨】道指期貨跌近160點 納指期貨跌逾1%（不斷更新）
基金管理集團True Partner Capital （新上市編號：08657） 暗盤，於耀才暗盤表現最好，高見3.89元較招股價1.4元高177.9%或2.49元，隨後股價跌穿招股價，True Partner Capital現報1.3元，跌7.1%，一手（2000股）帳面蝕200元。
|True Partner Capital暗盤
|券商
|現報
|升／跌幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|1.31
|-6.40%
|1.4元
|-180
|18：30
|耀才
|1.3
|-7.14%
|-200
|19：30
|輝立
|1.29
|-7.86%
|-220
|18：30
True Partner Capital高低位追蹤
|券商
|最高位
|升幅
|一手賺
|最低位
|升／跌幅
|一手賺
|富途
|2.01
|43.60%
|+1220
|1.25
|-10.7%
|-300
|耀才
|3.89
|177.9%
|+4980
|1.32
|-5.70%
|-160
|輝立
|1.80
|28.60%
|+800
|1.16
|-17.1%
|-480
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