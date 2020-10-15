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【新股IPO】True Partner Capital8657暗盤　一手帳面轉蝕200元

即市財經 16:40 2020/10/15

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True Partner Capital將於10月16日掛牌。

基金管理集團True Partner Capital   （新上市編號：08657） 暗盤，於耀才暗盤表現最好，高見3.89元較招股價1.4元高177.9%或2.49元，隨後股價跌穿招股價，True Partner Capital現報1.3元，跌7.1%，一手（2000股）帳面蝕200元。

True Partner Capital暗盤
券商 現報 升／跌幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 1.31 -6.40% 1.4元 -180 18：30
耀才 1.3 -7.14% -200 19：30
輝立 1.29 -7.86% -220 18：30

True Partner Capital高低位追蹤

券商 最高位 升幅 一手賺 最低位 升／跌幅 一手賺
富途 2.01 43.60% +1220 1.25 -10.7% -300
耀才 3.89 177.9% +4980 1.32 -5.70% -160
輝立 1.80 28.60% +800 1.16 -17.1% -480

 

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