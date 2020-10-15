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【新冠疫苗】讓長者先打年輕人要等 世衛估計等到2022年

環球社會熱點 16:02 2020/10/15

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【新冠疫苗】讓長者先打年輕人要等 世衛估計等到2022年

新型冠狀病毒疫情肆虐，新冠疫苗研發亦如火如荼進行，惟即使疫苗面世，年輕人可能未能馬上獲安排接種。世界衛生組織專家指，大部分人都同意，應先讓醫護人員及前綫工作人員接種，繼而到長者，年輕人可能要等至2022年才能注射疫苗。

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世衛（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，受疫苗產量及組織運輸的所限，需要安排部分人優先接受疫苗，指導各政府如何分配疫苗的指引將會陸續出爐。

斯瓦米納坦認為，應按風險高低分優次，她相信大部分人都會同意，應讓醫護人員優先接受疫苗，接下來是長者，而一般健康的年輕人，相信要等到2022年才能接受疫苗。

斯瓦米納坦表示，希望2021年前最少有一款安全有效的疫苗面世，但她亦指出，即使成事，疫苗數量恐有限。她稱不少人似乎以為明年初便能接受疫苗，然後雨過天青，惟事情不會是這樣。

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不過，美國疾控中心（CDC）對疫苗注射進度的預期較樂觀。美國已向至少6間藥廠，訂購億劑潛在疫苗，衛生官員曾指，美國將有足夠數量疫苗，安排所有美國人在明年春天注射，最優先的組別，料今年可獲接種。

責任編輯：林建忠

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