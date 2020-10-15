▲ 【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票

美國大選11月3日投票，《紐約時報》再爆內幕，斥總統特朗普年初淡化新冠肺炎疫情。報道指，特朗普淡化時，下屬卻通風報訊，向共和黨金主透露疫情恐怕嚴重，促請對沖基金的金主拋售股票避險。

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美國2月發爆發新冠肺炎，特朗普（Donald Trump）2月24日在Twitter強調，國內疫情受控，並揚言美股升勢強勁。惟報道稱，帖文發布數小時後，多名白宮經濟顧問向傳統智庫胡佛研究所（Hoover Institution）的董事透露，疫情並不簡單。

白宮高級經濟顧問菲利普森（Tomas Philipson）表示，當時無法估計病毒對美國經濟的影響。這意味疫情比特朗普政府在公開場合發出的警示更嚴重。

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胡佛研究所多名董事會成員是共和黨的金主，他們翌日亦由經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）口中，感到受疫情帶來的不確定因素。

《紐約時報》引用取得的文件指，庫德洛接受美國財經媒體CNBC訪問時，同樣嘗試淡化疫情的影響，但私下講法卻耐人尋味，稱「美國目前已有新型冠狀病毒，只是我們不知道」。

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該文件由胡佛研究所董事會成員、對沖基金顧問卡拉南（William Callanan）撰寫，坦言：

「令我震驚的是，近乎每位官員都表達，新型冠狀病毒值得關注。」

卡拉南有參與胡佛研究所董事會的3天會議。

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責任編輯：鄧燕君