福奇: 特朗普無播毒風險 可繼續參與競選活動

美國總統大選11月舉行。尋求連任的美國總統特朗普早前確診感染新冠病毒，康復後積極到不同州份造勢。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)日前表示，特朗普已經沒有傳播新冠病毒的風險，適合參與競選活動。

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福奇表示，根據特朗普的病毒檢測結果，與美國國立衛生研究院人員進行審查，最終認為特朗普已從新冠肺炎中康復，不會傳播新冠病毒，為他人帶來風險，並認為可以參與往後的競選活動，包括稍後在邁阿密舉行的競選大會。

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據悉，特朗普屆時將現身大會現場，為安全起見，將與主持人及觀眾保持社教距離，入場人士均需量度體溫、佩戴口罩以及保持社交距離。特朗普其後亦會到佛羅里達州、密歇根州和威斯康星州等州份拉票。

對於對抗新冠病毒的疫苗研發，福奇表示只要證明在後期臨床測試的疫苗有效，明年4月將有可能足夠讓大眾接種，但要在年底前獲得監管機構認可1億劑疫苗，則不太可能。

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