【大行報告】疫後電商持續增長　瑞信調高阿里京東目標價

疫情下電商生意大旺，阿里巴巴（09988）及京東（09618）股價亦屢創上市新高，瑞信發表報告，看好這2隻電商龍頭股，調高阿里巴巴目標價至354元，京東調高至380元。

阿里巴巴股價昨日創新高298元，今日則回吐4.3%，收報284.8元；京東亦下跌3.9%，收報311.4元。

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瑞信報告指出，在內地疫情控制穩定下，網上消費需求仍然維持在健康水平，日均活躍用戶及速遞量均見增加，相信未來會繼續增強。該行估計阿里巴巴在2021年收入可達1,530億元人民幣，按年增長29%，當中中國零售業務增長57%，雲業務增長55%。

該行視阿里巴巴為行業首選，看好市場復甦、雙十一憧憬、淘寶未來有更多貨幣化功能，以及雲業務增加貢獻，維持「跑贏大市」評級，目標價由301元上調至354元。

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至於京東，瑞信報告指，預期第三季收入增長25.8%，計估集團產品銷售可錄得24%增長，而服務收入因第三方商家恢復，料增長39%。集團中期策略是拓展超市類別，助擴大用戶基礎及推動用戶黏著度，集團將繼續投資在市場推廣、物流及全渠道零售。

該行把京東目標價由311元上調至380元，評級維持「跑贏大市」，認為集團對其擴展策略有持續的執行力，且有清晰的盈利記錄。不過因股價近期升勢過急，建議投資者長線分階段逐步吸納。

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