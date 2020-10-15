【UNIQLO母企】迅銷去年度少賺44%　今財年料門店增至逾3700間

▲ UNIQLO、GU母公司迅銷截至今年8月底止，全年純利按年跌44.4%至903.57億日圓。

UNIQLO、GU母公司迅銷 （06288） 截至今年8月底止，全年純利按年跌44.4%至903.57億元（日圓，下同），經營溢利跌42%至1493.47億元。迅銷擬派末期息240元，全年派息合共480元，派息比率達54.2%。

期內，總收入按年跌12.3%至2萬億元。迅銷稱，下半年度受疫情影響，世界各地的門店在數個月期間紛紛臨時停業，顧客亦減少外出導致客流量下降，拖累收益及溢利大幅下降，而且該財年門店等減值虧損錄得230億元。毛利率按年下降0.3個百分點。

日本UNIQLO收入跌7.6%至8068億元，經營溢利反增長2.2%至1046億元，全年度同店銷售淨額（含網路商店）按年下降6.8%；海外UNIQLO收入跌17.7%至8439億元，經營溢利挫63.8%至502億元。

按地區而言，大中華地區為日本以外最大的市場，佔總收入逾2成，全年度收益下跌9.3%至4,559億元，經營溢利跌26.3%至656億元。

至於姊妹品牌GU，全年度收益按年增3.1%至2,460億元，惟經營溢利跌22.5%至218億元，同店銷售淨額跌5.2%。但第四季度收益恢復，單季同店銷售淨額按年增長2.2%，其中符合居家不外出需要的商品銷情格外強勁。

2021財年料業績回升 門店增至3725間

對於2021財年，迅銷預期營運數據將回升，料全年收益為2.2萬億元，經營溢利為2450億元，純利1650億元，全年派息同樣為480元。

迅銷又預計，將於2021年8月底前進一步擴大全球門店網絡至3,725間門店，其中包括日本UNIQLO門店（包括特許經營門店）813間，海外UNIQLO門店1,558間，GU門店445間及全球品牌分部門店909間。

相關文章：【逆市擴充】UNIQLO內地分店數目5年倍增 迅銷柳井正：將開設3000分店

【UNIQLO母公司】迅銷半年少賺12% 料全年盈利倒退4成 派息維持

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：袁諾曦