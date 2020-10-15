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【商場活動】太古坊夥MOOV及保柏　辦網上音樂會注入正能量

商業 17:22 2020/10/15

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太古坊即日起至10月21日，逢星期一至五晚上9時正，舉辦PROJECT AFTER 6: THE PITCH 2020網上音樂會。（太古坊提供圖片）

疫情下不少商場活動以網上形式舉行。太古坊舉辦PROJECT AFTER 6: THE PITCH 2020網上音樂會，即日起至10月21日，逢星期一至五晚上9時正，太古坊及兩大租戶夥伴MOOV及保柏的Facebook專頁，將以網上直播呈獻一連8場的網上音樂會。

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音樂會首次以網上遴選方式，甄選出40 隊來自各行各業的上班族音樂人，涵蓋金融、銀行、傳訊、科技、奢侈零售品牌、教育、醫護等不同行業，帶來多元化的音樂表演，當中有自彈自唱、有演出自創曲目、有以豎琴、色士風的創新樂器合奏，亦有以無伴奏方式演唱清新樂曲。

網上音樂會是太古坊年度活動Discover Taikoo Place的主要節目之一，旨在透過一系列健康、美食、文化及商務等節目，革新區內的工作環境及文化。太古坊總經理李頌妍表示，太古坊一直透過一系列藝文活動，加強區內上班族的連繫，希望PROJECT AFTER 6 在疫情期間為社區注入正能量。

PROJECT AFTER 6: THE PITCH 2020 網上音樂會
日期︰    10月12至16日；19至21日
時間︰    晚上9時正
播放平台︰ 太古坊Facebook專頁、MOOV Facebook專頁、保柏Facebook專頁

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責任編輯：朱悅瀅

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