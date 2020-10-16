  • 26°C
香港時間 : 20201017日 (六) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】我應該坦白告訴裝修公司我的預算嗎？

名人薈萃 08:02 2020/10/16

分享：

有些戶主會擔心，如坦誠告訴裝修公司預算，會被「知道底牌」。如果預算有餘，費用會被開高；如預算不足，又會被將貨就價。但戶主必須明白，裝修很多工序是豐儉由人的，例如如果妥協美觀，可以考慮行明喉；如果妥協方便，可以考慮減少電掣。如果妥協耐用，可以磚上鋪磚等等。

如果你希望公司幫你節省金錢，你不告訴它預算，他就無辦法了解你的目標，提出可選擇的方案。

那麼，如何避免公司「開海鮮價」呢？如果你是透過平台或朋友找裝修公司，你可以在告之預算後，指示公司按常規報價，並在拿到報價後，要求平台或朋友檢查一下，公司的報價與之前是否一致。

當然，如果你想找的是最便宜的公司，或者公司為你減價到最盡，你需要坦誠相告的就不是具體預算，而是你的要求和取捨了。預算或要求，兩者必須說明其一，才能達到有效溝通，不用「靠估」。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】裝修超支 如何避免大量附加收費？
2020/10/09
【裝修攻略@iM網欄】裝修超支 如何避免大量附加收費？
【裝修攻略@iM網欄】事前要做足功課 裝修常見的超支原因是什麼？
2020/10/02
【裝修攻略@iM網欄】事前要做足功課 裝修常見的超支原因是什麼？
【裝修攻略@iM網欄】裝修中介平台，究竟係唔係伏？
2020/09/25
【裝修攻略@iM網欄】裝修中介平台，究竟係唔係伏？
【裝修攻略@iM網欄】公司上門度尺，戶主要準備什麼？
2020/09/18
【裝修攻略@iM網欄】公司上門度尺，戶主要準備什麼？
【裝修攻略@iM網欄】揀咩店好？有地舖比只有網店可信嗎？
2020/09/11
【裝修攻略@iM網欄】揀咩店好？有地舖比只有網店可信嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因