【裝修攻略@iM網欄】我應該坦白告訴裝修公司我的預算嗎？

有些戶主會擔心，如坦誠告訴裝修公司預算，會被「知道底牌」。如果預算有餘，費用會被開高；如預算不足，又會被將貨就價。但戶主必須明白，裝修很多工序是豐儉由人的，例如如果妥協美觀，可以考慮行明喉；如果妥協方便，可以考慮減少電掣。如果妥協耐用，可以磚上鋪磚等等。

如果你希望公司幫你節省金錢，你不告訴它預算，他就無辦法了解你的目標，提出可選擇的方案。

那麼，如何避免公司「開海鮮價」呢？如果你是透過平台或朋友找裝修公司，你可以在告之預算後，指示公司按常規報價，並在拿到報價後，要求平台或朋友檢查一下，公司的報價與之前是否一致。

當然，如果你想找的是最便宜的公司，或者公司為你減價到最盡，你需要坦誠相告的就不是具體預算，而是你的要求和取捨了。預算或要求，兩者必須說明其一，才能達到有效溝通，不用「靠估」。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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