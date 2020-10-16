【企管「徐」意門@iM網欄】企管逆向思維 為甚麼經濟差還要招聘員工？

「為甚麼在這經營困難時刻還提出招聘新員工的建議？、「我們不是社福或慈善機構，沒有責任提供就業機會！」、「公司可以多留一些資金以應付未來發展。」、「目前各部門仍有剩餘人手，何解還要增加成本負擔？」。

以上招聘爭議發生在一家金融機構的高層管理層會議上，大部分與會高層都不同意在不明朗前景、業務未如理想的環境下，仍如往年般進行招聘計劃，這似乎是不明智的決定。

根據近期一個證券業協會的問券調查，該行業只有1.6%的公司有意招聘新員工，與往年比較，大多數人力資源主管傾向暫緩或停止聘請新員工，顯示出今年不同範疇的就業市場處於冰封狀態，畢業生找工作遇到很大困難。

如果你是公司的決策者，面對管理層同事質疑招聘新人的決定，有何想法呢？

其實每家公司因應自身條件和能力，是否願意招聘？都會作出不同的商業決定。筆者曾接觸過幾家有計劃招聘的金融機構決策者，他們都有一些共通點：

1. 從領袖者的心態角度，他們深信逆境都是暫時性的，企業不時都會遇上順流逆流，甚至谷底，作為領導者都保持一種積極和樂觀的逆風翻盤心態，帶領和啟迪員工面對逆境、克服困難，換個角度思考，經濟不景可視為考驗和磨練員工的機會。

2. 從企業角度，將招聘人才、培養員工視為投資未來而不是一項開支，在知識型經濟的時代，企業不斷進步，不單是依賴硬件，更重要是人才。所以不管環境好壞，公司必須持續投放資源作人力資源發展，這是公司不可或缺的長遠投資，也是企業核心價值。

3. 從社會責任層面，企業在逆境中也願意招聘，體現雪中送碳的理念，提供一些機會幫助畢業生就業，不管人數多少，卻顯示出企業對社會的承擔和付出，這是一種進取和積極的管理思維、軟實力，也帶給持份者正面的評價。

4. 從企業營運角度，當業務處於低潮時，相比於業務繁忙的時期，工作量不足，人手自然較為寛鬆，這正好是思考如何調配資源，特別是加強新舊員工的訓練工作，為業務再起飛做準備，迎接公司未來的發展。

總括而言，近期環球和本地實體經濟仍受困擾，勞工市場短期內同樣面對巨大壓力；各位求職者宜趁此段時間拓寬人際網絡及提升個人技能和訓練，建議未擬招募新丁的企業，在能力範圍也不妨逆向思維，考慮一下重啓招聘活動，為企業、社會的長遠未來打造穩健的基礎。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

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