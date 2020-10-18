【和寵物一起走過的日子@iM網欄】我真係好想養寵物呀！（下）　養寵物的空間

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前兩篇文章提到在決定飼養寵物前要考慮到(1)金錢、(2)時間，這篇筆者將探討關於決定飼養寵物前需要深思熟慮的(3)空間，(4)寵物的種類和(5)獲得的方法。

▲ 裝飾品也只好全收入櫃內，以免被寵物打破咬破

「空間」對於大部份香港人來說都是很貴重的東西吧！

香港寸金呎土，先不論你是否擁有露台、天台或花園，就算你是每天帶寵物出門，如果住宅只有三百呎兩人住，想養一隻阿拉斯加雪橇或古代牧羊犬等大型狗就只能是個夢想。再者空間並不只是包括大細之分，你更需要考慮的是你能否和牠們分享你的空間，什至是你的家具或裝潢。我說的不只是寵物窩或是牠們的便盤這些必須品，細想一下如果狗狗把你喜愛的傢俱咬爛，在你的床上便溺你會怎樣？如果你的貓貓把你的沙發當作是磨爪板，把你深愛的模型、香水、紅酒等全掃到地上打破了你能接受牠們的百厭嗎？你可能因為養寵物，不可以再買華麗的家品，擺設都要放到櫃子裡，家中的皮製沙發需要包防水布或防磨布，開放式廚房所有東西收起，便盤放在客廳當眼位置，多美的景色也需裝上貓網等等，你可以嗎？

▲ 左起: 無毛貓、暹羅貓、德文貓都是低致敏品種

「寵物的種類」貓？狗？鳥？兔？鼠？龜？長毛貓？大型鸚鵡？賓利兔？龍貓？盾臂龜？

你想養甚麼種類的寵物呢？我聽過客人說其實比較喜歡狗但因為沒太多時間每天帶他散步而選擇了貓，我亦聽過有客人對貓毛過敏所以就算是很愛貓也不能養。如果對寵物的種類和特徵有更多認識可能以上問題很容易就可以解決，舉一些例子: 大部份人認為如果沒有時間帶狗狗散步養小型犬就可以了，因為牠們在家裡跑跑就好，事實上玩具犬種如貴婦狗、芝娃娃、比熊狗等小型犬是不需要每天散步，但如果是梗犬種的小型犬例如史納莎、積羅素等牠們需要較高的運動量，如果你不帶牠們去散步很太機會會因為需要發洩而破壞家中的物件。關於貓毛過敏的問題其實大部份是對貓毛上貓唾液中的蛋白質Fel d 1過敏，那你知道有貓界裡幾個品種是列為低致敏的嗎？例如俄羅斯藍貓、暹羅貓、東方短毛貓等，特別是巴厘貓和西伯利亞貓更是分泌較少蛋白質Fel d 1，而男仔貓會比女仔貓多致敏源，成年貓亦會比幼貓多致敏源。希望大家在選擇寵物時先多做資料搜集不要只因外表忽視其他重要因素。之後我亦會再為不同的貓狗品種再作詳細介紹。

▲ 購買或領養也好，你一定要選擇適合自己性格的寵物

「獲得的方法」購買還是領養？

對筆者而言，不同的品種都有獨特之處，就算是本地短毛貓也有牠們獨有的傲嬌性格，所以如果是看上了一個品種的獨特性格例如你喜歡像狗狗般熱情性格的貓貓，美國捲耳貓會是你的首選，或是如果你想養一隻狗狗和你一齊跑步，就不會選擇法國老虎狗一樣。而領養的話請緊記你還是需要考慮自己的能力，不要因為看到一隻開放領養的柴犬因為是名種狗就在不了解其性格特點的情況下把牠拿回家，柴犬比雪橇或鬆獅狗有更多狼的DNA，性格並不是如牠可愛的樣子這麼容易凌駕。未來的章節筆者將會再深入探討關於領養或購買的途徑。

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