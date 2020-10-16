【正視投資@iM網欄】 並非萬用的市盈率

我們去街市買菜，很多時都會「格價」，買股票取向亦一樣。坊間衡量一隻股票的估值是否吸引，一般是用市盈率（P/E ratio），透過比較不同股票的市盈率，作為買賣的參考。不過，市盈率並非萬能，在運用市盈率的時候，也有多個注意事項，比較時需要份外留神。

市盈率是每股盈利除以股價的比率，而當中的每股盈利，一般採用公司上一財政年度的數據，雖然具一定的參考性，但未必能反映公司的最新盈利能力及財務狀況，存在一定時間落差，尤其是盈利波動較大的企業，如部份增長快速的科技或醫藥股。因此，投資者也可參考預測市盈率，該指標是以市場分析的預估盈利數字，除以最新股價，以反映公司較近期的估值。當然，預測市盈率亦有其短處，就是預估盈利不一定準確，這就會影響到比較的準確性，需要互相比較參考。

此外，不同股票市盈率的比較，也應只限於同一行業的股份。舉個例子，若以一隻航空股的市盈率，與一隻餐飲業的股份作比較，得出的結果難以有明顯的參考價值，這是由於兩個行業的基本因素包括市場規模、飽和程度、入場門檻及行業集中度等，都不盡相同，均有可能影響到市場對不同行業的估值，造成個別行業的市盈率或因而普遍較高或偏低。

反之，若只比較同類型公司的市盈率，由於其行業及營運模式都較為接近，比較它們的市盈率就更能反映企業的營運效率、市場拓展能力，以及估值是否吸引等等。

另外，要注意市盈率也並非適用於所有行業的股票，部份行業有其他較能反映其估值的比率，不能只靠市盈率「一本通書睇到老」，下期將會繼續看看由市盈率引申出來的其他估值比率。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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