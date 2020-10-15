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【港股追蹤】SaaS股要睇多一隻　呢隻股公布收入按年增1.6倍　股價今爆升兩成創52周新高

股樓投資 15:24 2020/10/15

分享：

今日SaaS板塊普遍調整，截至3時15分，金蝶（00268）、金山軟件（03888）及微盟（02013）分別調整4.6%、7%及4.4%。不過板塊中有一隻今日特別醒神，該股就是阜博集團（03738），股價暫急升兩成，破52周新高。

【港股追蹤】行業再有不利消息 銀河娛樂險守50元大關  詳情請按【見下頁

集團公布，截至9月底止三個月，旗下SaaS業務經常性總收入約為2019年同期的267%，即按年增1.67倍。

期內，Rights ID業務管理內容的平均每月觀看次數由2019年同期的每月340億次提升為每月410億次，增幅21%。

公司指，集團在中國業務發展方面已取得重大進展，並繼續積極拓展短視頻市場的業務。董事會對於集團業務的長遠前景充滿信心。

事實上，集團股價都是7月起開始見異動，之前則大部分時間在區間橫行。近3個月集團股價已急升逾2倍。

 

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