【渴望一切頭頭是道@iM網欄】訪問香港工匠 如何開展獨一無二的事業旅程

這段時間因為疫情不能出關，加上停不下來的性格、不停在Instagram找一些年青工匠合作的機會，試試擦出新火花，亦希望出一點綿力，帶他們的作品衝出香港，得到更多人的欣賞！最新的一個合作，是一位神奇人物，中途創業，變成製作鐘錶匠人Gary程思遠，但在過程中我對他的徒弟Ivan姚頌祈入行的經歷，比他們的作品更感興趣！

問：Ivan請問你是如何入行？

答：我本身是在青年學院學生，因為對書本興趣不是很大，所以選擇機械工程科。在一次偶然機會，參加了一個由Gary主辦的本港品牌鐘錶製作課程，在過程中對製作鐘錶引起我極大興趣，再加上因為疫情而停學，一年中不停到Gary公司學習而正式成為ANPASSA其中一位鐘錶工匠。

答：對於第一份正式工作有甚麼寄望及抱負？有甚麼影響你及值得懷念的事件？

答：在一次貿易發展局鐘錶展覽中，有一位高層當場購買了我其中一件作品，這不是一個買賣的意義，是對我將這份工作作為終身事業的強心針！到後來得到更多不同本港及海外顧客，因為欣賞手工製作鐘錶而購買我的作品，讓我更加相信這份職業會有很大的發展空間。抱負就是希望能像一些匠人，例如一些日本的工匠，有一些作品能夠得到世界上不同的人欣賞及認同。

問：香港鐘錶業在世界上都曾經有一些地位，你覺得加入這個業界後，有責任或想法去推廣嗎？

答：我都有不斷問師父及前輩，關於鐘錶業從前的故事，對於手工製作鐘錶在市場上比較少，不像一些錶行已經有現成的款式去售賣，而是從顧客開始進來時，就要開始跟他溝通對款式嘅喜好，功能的要求等，這裏面已經是需要學習的學問，亦需要不斷留意世界鐘錶新技術及新款式！因為手工製手錶已經不是看時間的功能這麼簡單，如要看準確時間看自己的手提電話已經可以了。它是你自己手腕上獨一無二的飾物，當完成作品時客人喜歡及給告訴我他們朋友都很喜歡他的作品時，那種心情絕對非筆墨所能形容！極大的成就感！所以我覺得作為業界一份子，必須有責任去推廣香港鐘錶界匠心精神，這個都是香港的一種文化傳承！

問：有甚麼可以跟你差不多年紀的年青人及剛畢業的同學分享一下你的工作？

答：我覺得如果一些年青人真的對一些比較主流的工作，例如IT金融保險業等不感興趣，選擇從學徒學習，成為手匠工藝師，都是一個不錯的選擇！當然每個行業都有辛苦的地方，我也時常通宵達旦去趕工完成作品，甚至遇到挑剔的客人對作品不滿意的時候亦都有挫折感，但過程帶來感覺是挺滿足的！

經過這個訪問後，先預祝我跟你及Gary合作的作品，得到好成績，能夠帶動更多人關注香港工匠！一步一腳印，亦希望Ivan從興趣開始，用毅力去完成他自己獨一無二的事業旅程。

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作者_亂髮隨筆簡介 細個讀不成書，聽阿媽話學門手藝，將來點都搵到食。從學師仔到開一間細細髮型屋，發展到今天商業，藝術，美容養生於一身，中間過程堪過關斬將，身心磨練。

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