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【靈感特薄時@iM網欄】廣告人不告訴你的創意歎息橋 廣告公司裡，甚麼最多？

名人薈萃 07:47 2020/10/17

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工作量多？ Oh, Come on！數量的多寡，往往相對著一套客觀而精密的運轉定律，亦即時間，到底三天完成一場比稿，還是一天內完成三個提案比較忙？不如暫停糾結於這議題，反正處於當前經濟環境，不少行業人士面對開工不足、停薪留職，甚至裁員節流的情況下，我們仍能一如既往瘋狂OT，更甚者還得低頭感恩，然後苦笑一聲，由抱怨人手短缺，到慶幸自己早就練成一個打十個的宇宙最強絕技。

廣告創作人厲害之處，是在時間的生死關頭，往往仍能產出多不勝數的創意。

福利多？既然從事廣告，便不妨換個角度看，與其膚淺地將福利二字，局限於年假多少、超時補水、晚飯津貼或顧員保險，不如離地一點，將目光放在親身經歷上，試想想，有機會與咸爺、暴龍哥、子華神、姜B、Baby、明禎等直接對話溝通、交流共事，甚至演繹你筆下的故事劇本，影星歌手名人男神女神至一眾網紅，彷如親手向你派福利，這些機會絕對是你的！

創意多？終於來到今日標題重點！廣告公司主打賣腦，百貨應百客，策略度身訂造，創意橋段林林總總，花多眼亂但款式齊全，不過，ideas再多，都不及死橋多！與屎橋爛橋截然不同，死橋當中，不時包含好橋。問好橋為何會死？十之八九越問越傷心，為清晰分辨及表達死去的無奈，暫且稱為「歎息橋」。

「歎息橋」，泛指創意團隊眼中的好橋，但在會議中率先被高層殺掉，又或客戶最終沒有選用的提案，死因有時比橋段本身更具創意：有些因個人喜惡而陣亡、有些歸咎於時機不對，有些卻是莫須有的含冤莫白。遇上要創作兼製作質素高、含金量高、眼高手更高的廣告，更大都是千錘百煉，萬裡挑一的創意，但即使最終被選中，亦已改頭換面，而剩下的9999個構思，只能悉數成為炮灰。

廣告人不怕沒橋，怕的是好橋被埋沒，一將功成萬橋死！

歷屆主題 - 2020 4A創意獎
www.aaaa.org.tw
♬ &nbsp;2019 ONLY THE BEST WILL SHINE 4A廣告獎是創意的最高殿堂，各家創意都想在這展現最好的創意。 這場戰役，只有最好的創意才會被留下。

 

廚具品牌的「歎息橋」提案

跟大家分享其中一個廚具品牌的「歎息橋」提案，節錄其中一小部分廣告片內容 ——

故事開始，出現字幕：換個時代在一起 等荊棘滿途全枯死

畫面一轉，見男主角於超市買餸，準備今晚慶祝周年紀念，畫外音：今日係我哋10周年！

他一邊挑選食材，一邊想著今晚的菜式，畫外音帶點微笑：我哋好Subtle，基本上唔會喺街拖手，我同佢都唔ask for 呢樣嘢，佢覺得OKOK囉！

現場見他自言自語著：今晚中西Fusion……
緊接，聽見畫外音：佢無話鍾意食咩鍾意我咪得囉有好多嘢唔使講出口嘅！

鏡頭剪接，主角提著一袋二袋食材，回家甫開門，即見另一位男士已在廚房！

男主角錯愕：咦，點解你喺度㗎？

男士：點解你咁早返㗎？仲諗住畀驚喜你！

畫面捕捉兩人的驚喜表情，亦發現兩人心有靈犀，買了相似的食材！

緊接，出現字幕：用一分鐘，遇見一個人；用一日，愛上一個人；用十年，陪伴一個人！

男主角畫外音：用一餐飯 報答一個人

最後，螢幕上浮現品牌logo 及標語。

 

觸及世界性的潮流議題，容易令題材變得敏感，隨時成為好橋的死因。

不只香港，很多題材於地球不同角落，依舊是個忌諱，企業品牌不想自找麻煩，無謂造成關公災難，而且又不是非得用以上述方式演繹，高層與客戶自然不願意冒不必要的險。創意團隊要反駁爭論，篇幅大概可如論文般長和詳盡，畢竟我們都不想有機會被提名「諾貝爾白做獎」，所以最終都只能抱怨一句：「他們不識貨！」然後頭不回淚不拭，隨即來個華麗轉身，投入另一個提案的懷抱，同時期望那個曾經的「歎息橋」，能化為「奈何橋」，忘掉錯對兼忘掉過去，靜待轉世復活的時機。

 

作者_TwoWind簡介：

廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。

IG : twowind

 

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撰文 : TwoWind

欄名 : 靈感特薄時

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