【靈感特薄時@iM網欄】廣告人不告訴你的創意歎息橋 廣告公司裡，甚麼最多？

工作量多? Oh, Come on!數量的多寡,往往相對著一套客觀而精密的運轉定律,亦即時間,到底三天完成一場比稿,還是一天內完成三個提案比較忙?不如暫停糾結於這議題,反正處於當前經濟環境,不少行業人士面對開工不足、停薪留職,甚至裁員節流的情況下,我們仍能一如既往瘋狂OT,更甚者還得低頭感恩,然後苦笑一聲,由抱怨人手短缺,到慶幸自己早就練成一個打十個的宇宙最強絕技。

▲ 廣告創作人厲害之處,是在時間的生死關頭,往往仍能產出多不勝數的創意。

福利多?既然從事廣告,便不妨換個角度看,與其膚淺地將福利二字,局限於年假多少、超時補水、晚飯津貼或顧員保險,不如離地一點,將目光放在親身經歷上,試想想,有機會與咸爺、暴龍哥、子華神、姜B、Baby、明禎等直接對話溝通、交流共事,甚至演繹你筆下的故事劇本,影星歌手名人男神女神至一眾網紅,彷如親手向你派福利,這些機會絕對是你的!

創意多?終於來到今日標題重點!廣告公司主打賣腦,百貨應百客,策略度身訂造,創意橋段林林總總,花多眼亂但款式齊全,不過,ideas再多,都不及死橋多!與屎橋爛橋截然不同,死橋當中,不時包含好橋。問好橋為何會死?十之八九越問越傷心,為清晰分辨及表達死去的無奈,暫且稱為「歎息橋」。

「歎息橋」,泛指創意團隊眼中的好橋,但在會議中率先被高層殺掉,又或客戶最終沒有選用的提案,死因有時比橋段本身更具創意:有些因個人喜惡而陣亡、有些歸咎於時機不對,有些卻是莫須有的含冤莫白。遇上要創作兼製作質素高、含金量高、眼高手更高的廣告,更大都是千錘百煉,萬裡挑一的創意,但即使最終被選中,亦已改頭換面,而剩下的9999個構思,只能悉數成為炮灰。

▲ 廣告人不怕沒橋,怕的是好橋被埋沒,一將功成萬橋死!

歷屆主題 - 2020 4A創意獎

www.aaaa.org.tw

♬ 2019 ONLY THE BEST WILL SHINE 4A廣告獎是創意的最高殿堂,各家創意都想在這展現最好的創意。 這場戰役,只有最好的創意才會被留下。

▲ 廚具品牌的「歎息橋」提案

跟大家分享其中一個廚具品牌的「歎息橋」提案,節錄其中一小部分廣告片內容 ——

故事開始,出現字幕:換個時代在一起 等荊棘滿途全枯死

畫面一轉,見男主角於超市買餸,準備今晚慶祝周年紀念,畫外音:今日係我哋10周年!

他一邊挑選食材,一邊想著今晚的菜式,畫外音帶點微笑:我哋好Subtle,基本上唔會喺街拖手,我同佢都唔ask for 呢樣嘢,佢覺得OK咪OK囉!

現場見他自言自語著:今晚中西Fusion……

緊接,聽見畫外音:佢無話鍾意食咩…鍾意我咪得囉,有好多嘢唔使講出口嘅!

鏡頭剪接,主角提著一袋二袋食材,回家甫開門,即見另一位男士已在廚房!

男主角錯愕:咦,點解你喺度㗎?

男士:點解你咁早返㗎?仲諗住畀驚喜你!

畫面捕捉兩人的驚喜表情,亦發現兩人心有靈犀,買了相似的食材!

緊接,出現字幕:用一分鐘,遇見一個人;用一日,愛上一個人;用十年,陪伴一個人!

男主角畫外音:用一餐飯 報答一個人

最後,螢幕上浮現品牌logo 及標語。

觸及世界性的潮流議題,容易 令題材變得敏感,隨時成為好橋的死因。

不只香港,很多題材於地球不同角落,依舊是個忌諱,企業品牌不想自找麻煩,無謂造成關公災難,而且又不是非得用以上述方式演繹,高層與客戶自然不願意冒不必要的險。創意團隊要反駁爭論,篇幅大概可如論文般長和詳盡,畢竟我們都不想有機會被提名「諾貝爾白做獎」,所以最終都只能抱怨一句:「他們不識貨!」然後頭不回淚不拭,隨即來個華麗轉身,投入另一個提案的懷抱,同時期望那個曾經的「歎息橋」,能化為「奈何橋」,忘掉錯對兼忘掉過去,靜待轉世復活的時機。

作者_TwoWind簡介: 廣告公司腦作總監,未能靠顏值,唯有拼才華講實力,音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇,也文也武無一精通,但深信對生活的留意,可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

更多靈感特薄時@TwoWind的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!