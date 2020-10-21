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【周大調富格曲@iM網欄】意大利腿王 Culatello di Zibello

名人薈萃 16:51 2020/10/21

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喜愛意大利，除了音樂藝術外，不得不提他們的地道美食。

帕爾馬 (Parma) 位於意大利北部，由米蘭出發，車程大約兩小時。每次帶著提琴回到其「出生地」，都有點回鄉探親的感覺。製琴師是多年朋友，父親是國寶级製琴大師，待人熱情友善。不講不知，製琴師除了造琴，亦有出版相關書籍，於歐美教授提琴工藝，以及籌劃展覽會。一身兼多職，殊不簡單。

還記得當年第一次到訪帕爾馬，是8月初，印象中有驚有喜。長長的河道是乾涸的，大街小巷都非常寧靜，還以為自己去錯了地方。超巿沒甚麼人，市內除咖啡店外，不少餐廳和商鋪都休息好幾星期。老闆關門大吉、員工亦放假避暑去。舆香港急速的生活節奏相比，他們的速度不是慢板 (Adagio)，而是幾乎停了下來，叫人難以想像。

先處理公事，把提琴帶往工作室檢查。得知兩把琴只需簡單調整，便放心到處逛逛了。朋友領路，不久就在市中心找到一間餐廳午膳。餐牌只有意大利文，沒有相片，請友人發牌，介紹一些地道美食。當地的硬芝士 (Parmigiano-Reggiano) 及火腿 (Prosciutto di Parma) 早已聞名於世，不必多作介紹。其中印象最深刻的，還是友人推介的意大利極品火腿 Culatello di Zibello。此火腿年產量不多，少出口，因此海外更為罕見。

Culatello實為豬後腿肉所製，不連骨，只取其肉。用麻繩绑成梨型，賣相一般，遠遠不及網球拍一樣的 Prosciutto 搶眼。可是，切片後即判若兩人，肉質柔軟，呈粉紅色，略帶酒香。即使風乾多年仍保持油份，其油香而不腻，是當地頂級食材，亦為世界各地名廚訂製選用。一試難忘，每人吃了一大碟，吃完即再買一公斤帶回香港做手信。本來十分清閒的日子，忽然要切過百塊肉片 ，入袋抽真空，伙計突然間顯得有點手忙腳亂。自此之後， 每次去帕爾馬, 都必買一大堆Culatello。幫襯了多年，跟老闆成了好朋友。

好奇心驅使下，上網再三查考此物。全天然製作，精選黑毛豬後腿肉。先用白醋洗淨，再用海鹽、胡椒、蒜頭及紅酒調味後風乾一至三年。中國人造臘腸有腸衣，意大利人造 Culatello 亦有一層外皮包裹。好傢伙，跟足傳統古法製造, 外皮為豬膀胱是也！

作者_Kalvin Chau簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau

欄名 : 周大調富格曲

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