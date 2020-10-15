【逆市營商】本地美妝品牌　疫境推眼妝新品大賣

▲ 本地化妝品牌Natasha Moor目前計劃拓展電商等有增長潛力的業務，並積極研發新產品、改良經典產品和包裝設計。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎全球蔓延，為減低染疫風險，大部分人在疫情期間在家工作，減少外出，即使出門亦會戴上口罩，化妝品需求頓降，全球美妝行業因而大受衝擊。

據諮詢公司麥肯錫（McKinsey）最新數據預料，今年全球美妝產業損失高達3成，早前市場調查機構歐睿國際（Euromonitor International）亦調低今年中國彩妝的銷售增長預期，由24%下調至4%。

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疫情除了影響銷售，亦拖慢生產。本地化妝品牌Natasha Moor創辦人Natasha稱：「由於品牌的生產綫位於歐洲，疫情爆發初期，許多製造商被迫關閉，拖垮整個生產計劃，嚴重影響銷情。」

疫情下，戴口罩已成為日常生活的一部分，戴了口罩就不用化妝？事實上，一些重視個人儀容的消費者，轉向追求持久耐用的化妝產品，亦將關注重點轉移到眼部妝容，促使眼綫筆、睫毛液和眼影等需求急升。

Natasha Moor就把握機遇，在疫情期間擴展業務網絡，亦於8月中推出眼妝新品刺激銷售。新品開賣首天，已成功吸引顧客到Sephora實體店購買，產品更一度賣斷要補兩次貨。新產品帶動業務大幅增長，品牌預計今年收入較去年同期增長高達371%。

▲ Natasha Moor把握機遇，在疫情期間擴展業務網絡，亦於8月中推出眼妝新品刺激銷售。（受訪者提供圖片）

Natasha指品牌成立於2018年，主打滋潤柔滑的唇部彩妝產品，並於早年進駐歐美化妝連鎖店Sephora。她指坊間很多護膚化妝產品的成分複雜，含有大量化學物質，容易刺激皮膚。隨着Vegan Beauty變得愈來愈普及，其品牌的產品特意採用全天然成分製成，不進行動物測試，亦沒有加入任何由動物衍生出來的成分，包括蜂蜜、蜂臘和羊毛脂等，以迎合市場對純素要求的增長。

夥拍Macy's 擬增零售點

為了擴大銷售渠道，Natasha Moor今年決定新增美國梅西百貨（Macy's）為其合作夥伴，並計劃將在多個國家或地區增設零售點。公司目前計劃將拓展電商等有增長潛力的業務，並積極研發新產品、改良經典產品和包裝設計。

根據麥肯錫最新數據指出，不少消費者在選購化妝品前，都會先試用產品。在疫情爆發前，於實體店購物佔整體化妝品銷量的85%。但疫情刺激電子商務銷售，顧客因未能親身踏足實體店，網店便是唯一的消費渠道，不管是直接下單抑或預訂商品，都是讓顧客對品牌保持忠誠度的方式。

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Natasha Moor除了在自己的網站直接銷售商品外，亦有透過Sephora網上業務增加其銷售。據悉，美國Sephora在綫銷售額與去年同期增長30%，雖未能彌補經濟下行所帶來的損失，但也為顧客提供全新的零售體驗。

記者：施雯雯