【疫市開店】放假去邊好？　Crêpe Delicious打造過千呎法式小酒館

▲ 餐廳除了提供堂食服務外，還設有外賣自取服務。

本港餐飲業因新冠肺炎疫情影響生意，但亦有食肆逆市開店。法式可麗餅專門店品牌Crêpe Delicious宣布，將版圖擴展至港島區，於灣仔利東街開設新店。新店樓高兩層，佔地1,219平方呎，內設50個座位。

該餐廳下層設有雲石吧檯及餐桌位置，上層則以紅白藍的配色，打造成法式小酒館，並配上霓虹光管字句及來自丹麥的簡約設計傢飾。其預料，將成為香港最新的打卡熱點。

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餐廳除了提供堂食服務外，還設有外賣自取服務。市民於11月起透過網上外賣平台如Deliveroo丶foodpanda及Uber Eats，可預訂Crêpe Delicious（Urban Café）的外賣送遞服務。

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自製雪糕雪葩低脂低卡 每日輪流供應

灣仔店開業後，推出多款新菜式，包括鹹可麗餅「美式手撕豬肉」（售價118元）；小食「水牛芝士蕃茄沙律」（售價108元）丶「意式炸芝士燉飯球」（售價88元）丶「經典意式肉丸」（售價88元）丶「牛油果蟹餅」（售價108元）等。

另外，餐廳還設有自家製的手工意式雪糕及雪葩，更聲稱以新鮮食材製作，低脂、低卡路里，如雪糕和雪葩視乎不同口味，分別含95至125卡路里，及125至155卡路里。每天將輪流供應超過20款不同口味的手工意式雪糕及雪葩。

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責任編輯：馬意文