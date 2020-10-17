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【細味醺徒@iM網欄】網購日本酒，怎樣開戶兼慳郵費？

名人薈萃 12:02 2020/10/17

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上回寫關於網購日本酒的一些經驗，有讀者躍躍欲試，此次再多加補充。

開日本網購戶口的竅門

要買日本酒，如果不想靠代購，就要先開一個網購戶口。我愛到日本旅遊，日本很多網站都不時提供額外折扣，但卻是日文版限定。為了拿多一些折扣，我都會登記日文版戶口，價錢通常會便宜一些，折扣優惠也多一些，不用擔心看不懂，首先因為很多是漢字，大概會理解到意思；就算不懂，copy and paste 到Google translate 也大概明白意思。

翻譯姓名的片假名

說到這裡，有兩點可以提醒一下各位讀者，第一，是登記時日本版戶口時，除了英文名字外，通常還要求用戶輸入日文姓名。如果不懂輸入日文，不要氣餒，您可以到網上搜尋片假名轉換（即將外國文字轉成日文字），就可以通過網站的登記程序。另一個比較麻煩的地方，是在登記郵寄送貨地址/登記地址時，它會要求您輸入Postcode, 但香港並沒有郵編。如有此情況，在此欄填上NoPostcode ，一般都過到機。以上兩個資料填好後，大概就可以成功開戶網購。

日文漢字寫法與中文或有異

我平常較多用樂天日本網購日本酒，且先談談一些網購日本酒的小技巧。首先，在輸入欲購買之銘柄的名稱搜尋商品前，要留意很多日本酒的「漢字」，其實與我們平常寫的字，寫法可能不一樣。舉例：初亀的「亀」字，與我們平日書寫的「龜」字不同，又例如二兎的「兎」字，與我們平時書寫的「兔」字也不同，如果不懂如何書寫，可能要到網上搜尋器找出日本用的漢字，又或到我早前介紹的Saketimes清酒酒評網，直接copy and paste，才可搜尋到心水產品，打錯字，將不能找到產品。

如非直接找尋某一個銘柄，而是想瀏覽一下不同銘柄的新貨，可以考慮隨意輸入較受歡迎銘柄，如十四代、黑龍等銘柄，再到不同商店的網站瀏覽揀選特別的產品。

開戶後便可慢慢揀選，那麼怎樣可以再慳一些錢呢？除了我上一回教大家揀選一些購物金額達某個數值，即可免日本國內運費的酒舖購買酒外，還可以善用日本樂天的不定期優惠，用優惠卷，或在定期優惠日時大手買貨。

如何減低郵費

除此之外，需留意郵寄費用是按重量收費，而基本上是量越大越便宜，可是收費是跳級的，例如由六公斤到七公斤，價格差別是800日元（以日本郵政價格作參考），一旦沒有留意貨物重量，剛好是6.1KG, 也需付7KG的郵費，平白浪費了一枝720ml酒的運費。

要避免蝕郵費，當貨物到貨倉時，花一些時間看看代運提供每件貨物的重量，再組裝一下，考慮分拆兩張單寄出，還是以一張單寄出，或可以減省部份郵費；又或在購買時最好先計好數，經驗而言，連化妝箱的720ml，會變成1.3-1.5KG，而1.8L的，會變成2.5-3KG。所以，如有選擇，一般不買連盒的日本酒，除非非那枝酒不買，不連木盒的，每枝酒就會變成0.8KG(720ml)及2 KG(1.8L)，另外再加紙箱重量，大概多預200-300克就差不多。簡單說，如買九枝720ml，大概就是8KG以內了。

當地郵政價貴反而較慢

在選擇出貨時，代運通常有一個日本郵政及另一個較便宜的郵寄選項。由於疫情關係，我發現透過日本郵政，再由香港郵政寄出的貨，收貨時間竟較平plan還要長，而且官方郵政以外的送貨公司是越做越好，到貨時間較快，可即時追蹤且價格更低，現在都不選擇EMS出貨模式，發貨一般四至五日內已到港。

值得在香港買生酒喝

好了，那麼是不是不用在港買日本酒呢？如上一篇文稿所言，在樂天網購日本酒，計及運費，雖然很多時價錢只是在香港購買的六折或一半，而且選擇多很多。可是，由於運送沒有冷凍選項，想喝生酒就不能網購，因為生酒在空運過程中，會因溫度過高而令酵母過度發酵，影響了生酒的風味。幸好，大部份生酒在網上訂購時，皆會要求您選擇是否以「冷凍便」在日本國內運送，所以不易大意買錯。

生酒好喝嗎？值得付溢價在港買嗎？說實在，我每次到日本旅遊，晚上喝的都是生酒。（見圖）為甚麼呢？生酒是在裝瓶前不經加熱殺菌的酒，酒內的酵母會繼續在瓶內，但只要以低溫保存，酵母只會緩慢發酵，酒會在一段時間內維持著最初釀成時的風味，亦即是酒的原味了。而生酒可以是不同精米部合度，無濾過生原酒方式則是最原始的味道了。

苗加屋純米吟釀生酒。

苗加屋純米吟釀生酒。

彗星純米無濾過生原酒。

彗星純米無濾過生原酒。

玉川純米吟釀無濾過生原酒。

玉川純米吟釀無濾過生原酒。

萩之鶴純米吟釀別仕込生原酒，貓圖案很可愛。

萩之鶴純米吟釀別仕込生原酒，貓圖案很可愛。

不過，一旦生酒內的酵母在室溫下大舉發酵，酒的風味就會變差，我早年曾經買了生酒，回來開瓶時竟然如香檳般噴出，當時不明所以，現在回想起來，就明白是溫差令酒過度發酵，產生大量氣體，開瓶時就溢出了。

香港竟有合理價格生酒代理

近日在網上搜尋一些賣日本生酒的香港代理，赫然發現有一家只是較日本原價加價約60-80元一枝的代理，而且買滿800元已免費送貨。不好為店家賣廣告，只好隱去其名。除非很多讀者留言，到時我或許再向編輯查詢一下。同時，我還有友人提供餐廳日本酒供應商的直送價，幸可繼續得到便宜的生酒選擇。不用妒忌，網購世界很公平，花一些時間搜尋，自然可以找到更多更便宜的清酒選擇。

作者_醺徒簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒

欄名 : 細味醺徒

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