【緬甸發逹有料到】從緬甸點燈節入鄉隨俗

上回提及在緬甸過中秋，緬甸友人向我解釋緬甸點燈節及其他重大假期的背景。今天讓我先介紹一下，這與潑水節並列的大節慶。緬甸人民深信每年緬曆7月15日的日落時刻，點燃燭光就能迎接佛陀返回降臨人間。在鄉間，民眾除了點燃蠟燭之外，也有放孔明燈的風俗。在緬甸的東芝，每年點燈節的時候全城舉行放孔明燈比賽，非常壯觀。等到明年疫情過後，我也要帶香港朋友北上觀賞一下。說到這裏，本地節日令我想起過往在緬甸學會的習俗。

在海外做生意的讀者們，肯定深明入鄉隨俗的大義。無論是大小的跨國企業，成功的必然掌握了當地的語言，瞭解了當地的文化，明白了當地的司法制度和理解了當地的經營方法。而節日構成相當重要的切入點。就如以前我在香港返工收到美國外派高層在農曆新年派利是，印象特別深刻。這些小意思其實意味著外來人對當地文化的尊重，貼入民情。

托克維爾講起國家管理曾引用「民情」二字，定義為一種公共文化。他說民情「不僅指通常所說的心理習慣方面的東西，而且包括人們擁有的各種見解和社會上流行的不同觀點，以及人們的生活習慣所遵循的全部思想」。管理國家需要順應民情，管理企業如是。民情二字在發展中國家尤其重要。他們嚮往外界的創新和資訊，同時他們希望外來人不要清洗本土意識形態。很多中港資企業在東南亞落地出現問題就是因為經常忽略民情。在緬甸，我穿著緬服跟同事在不同節日拜訪客戶送禮做節，學會在適當的時候推廣業務發揮最大效力，亦學會在宴會迎合不同宗教派別點餐等常識。這些我們在完全接受了國際化的香港是很難體會的，因為大家的習慣已經被同化，反而令融入一個新市場更困難。

講回點燈節，按照緬甸佛教傳統習俗，點燈節同時也代表這瓦敦的結束。瓦敦在緬甸曆法中為緬甸佛教的守戒期，期間較傳統的緬甸人較忌嫁娶、搬遷、安家等。在過往一年半我經歷了兩次瓦敦，看見是這邊一般買賣資產的淡季，而在瓦敦前後兩個月都會有很多人買樓結婚，可見當地習俗產生了生意上的結構性變化。從點燈一節授予我們重要啟示，希望大家來緬甸娶老婆做生意都銘記入鄉隨俗，順應民情此定律。預祝點燈節快樂！

作者_驃國樂（楊文輝）簡介： 搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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