【美國大選】拜登家族跟烏克蘭聯繫 時序一文看懂

美國大選11月3日投票，在尚餘不足20日的關鍵時刻，民主黨副總統拜登被爆出醜聞，被視為美國大選的10月驚奇。《紐約郵報》報道，拜登兒子亨特涉嫌利用父親當時作為美國副總統的影響力在烏克蘭謀取個人利益，拜登則以公職權力施壓烏克蘭政府。拜登陣營暫未回應。

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《紐郵》今次爆出的拜登醜聞不只發生在美國境內，還涉及到美國跟烏克蘭的外交關係，事態發展錯綜複雜，牽涉時間更遠至11年前。本文將以時序方式，交代今次醜聞的來龍去脈。

2009年1月

由於拜登當上美國副總統，亨特離開了原本的游說團體；卻跟其後當上國務卿的克里繼子海因茨（Christopher Heinz）及克里前幕僚阿徹（Devon Archer）合作，成立投資顧問公司Rosemont Seneca。

2010年7月

擁有烏克蘭最大天然氣公司Burisma的大亨茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky），加入當時由總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）領導的烏克蘭政府。

2014年2月

亞努科維奇在革命下台，茲洛切夫斯基也被踢出政府。

2014年4月16日

Burisma被英國指控涉及洗黑錢，阿徹同日在白宮會見拜登。6日後，阿徹加入Burisma董事會。而Burisma同月28日被英國凍結2300萬美元資金。

2014年5月

Burisma董事會顧問波薩斯基（Vadym Pozharskyi）向亨特發電郵，詢問對方如何發揮影響力幫助公司。亨特同月12日加入Burisma董事會，以助Burisma改善企業管理，薪酬為每月5萬美元。Burisma隨後遭到烏克蘭檢察部門調查。

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2015年2月

美國高級外交官肯特（George Kent）被暫時調派到烏克蘭首都基輔，得悉亨特在當地角色，於是向拜登辦公室查詢，並表明可能構成利益衝突。

2015年4月17日

從亨特電腦發現的電郵顯示，波薩斯基感謝亨特安排他到訪華盛頓，並跟拜登會面。烏克蘭對Burisma的調查之後陷入停滯。

2015年12月

拜登以副總統身份到訪烏克蘭。他其後披露，曾經針對被指牽涉貪污的烏克蘭檢察總長，向烏克蘭總統波羅申科施壓，明言必須把該名檢察總長革職。至翌年3月，該名檢察總長下台。

2018年

特朗普親信兼私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）開始調查拜登家族跟烏克蘭的聯繫。而接任的烏克蘭檢察總長也宣布會重啟針對Burisma的調查。

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2019年4月12日

亨特把3部受損的蘋果手提電腦Mac放到特拉華州一間電腦維修店，店主麥克伊薩克（John Paul MacIsaac）把電腦資料複製到新硬碟內。

2019年4月25日

拜登宣布競選總統。

2019年夏季

麥克伊薩克報稱，亨特一直沒有回來取回電腦及付錢，他看過電腦內容後，更開始擔心會遭人謀殺。

2019年秋季

麥克伊薩克接到聯邦調查局（FBI）要求，交出涉事電腦和硬碟。麥克伊薩克私下複製內容保管。

2019年12月

麥克伊薩克收到法庭大陪審團傳票，交出電腦和硬碟，並由FBI取走。

2020年1月

FBI要求麥克伊薩克對事件保密，不要向任何人談論曾經交出亨特電腦的事。

2020年9月

前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）向《紐約郵報》披露，有亨特電腦的存在。

2020年10月

朱利亞尼向《紐約郵報》交出硬碟內容，《紐約郵報》10月14日刊登拜登家族醜聞的報道。

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責任編輯：陳啟賢