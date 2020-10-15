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【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷

科技 15:04 2020/10/15

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Galaxy S20 FE推出不到一個月，就被用家投訴出現多項漏洞。

蘋果（Apple）日前發布首部5G手機iPhone 12，其競爭對手三星（Samsung）其後在Twitter上暗示iPhone在5G競賽落後，三星早已推出多款5G產品，而最新的Galaxy S20 FE就在上月正式登場。惟Galaxy S20 FE推出不到一個月，就被用家投訴出現多項漏洞。

【Galaxy S20 FE】三星旗艦中價機Galaxy S20 FE 5G登港　10月16日預售128GB版售4998元

【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

據外國科技網站9to5Google、SamMobile、Reddit和三星社區論壇上，均有用家投訴遇到了屏幕接觸方面的問題。用戶表示，即使Galaxy S20 FE沒有放在褲袋、屏幕也沒有接近其他物品的情況下，屏幕也會自動亮起。

此外，也有用家報告稱Galaxy S20 FE屏幕出現反應遲鈍、甚至無反應的情況，設備難以正常使用。一位Reddit網友更特意分享了一系列詳細的觸屏對比測試。從圖中看到，Galaxy Note 10的屏幕觸碰足跡相較平滑暢順；而Galaxy S20 FE屏幕的足跡則是相當零碎。

從圖中看到，Galaxy Note 10的屏幕觸碰足跡相較平滑暢順；而Galaxy S20 FE屏幕的足跡則是相當零碎。（Reddit網友TheDrunkenCaptain資料圖片）

目前尚不清楚該問題是硬件抑或是製造缺陷所引發，也未清楚能否透過軟件更新進行修復。

【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？

責任編輯：曾曉汶

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