【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷

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蘋果（Apple）日前發布首部5G手機iPhone 12，其競爭對手三星（Samsung）其後在Twitter上暗示iPhone在5G競賽落後，三星早已推出多款5G產品，而最新的Galaxy S20 FE就在上月正式登場。惟Galaxy S20 FE推出不到一個月，就被用家投訴出現多項漏洞。
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據外國科技網站9to5Google、SamMobile、Reddit和三星社區論壇上，均有用家投訴遇到了屏幕接觸方面的問題。用戶表示，即使Galaxy S20 FE沒有放在褲袋、屏幕也沒有接近其他物品的情況下，屏幕也會自動亮起。
此外，也有用家報告稱Galaxy S20 FE屏幕出現反應遲鈍、甚至無反應的情況，設備難以正常使用。一位Reddit網友更特意分享了一系列詳細的觸屏對比測試。從圖中看到，Galaxy Note 10的屏幕觸碰足跡相較平滑暢順；而Galaxy S20 FE屏幕的足跡則是相當零碎。
目前尚不清楚該問題是硬件抑或是製造缺陷所引發，也未清楚能否透過軟件更新進行修復。
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責任編輯：曾曉汶