【蘭襟集@iM網欄】四歲學物理? 幼兒教育莫揠苗助長

前陣子，我的好友為女兒報讀物理課堂。我大吃一驚，問道：「您女兒不是四歲嗎，要學物理？」她回答：「是啊，最近因為疫情的關係，女兒整天待在家；我覺得她上科學堂總比待在家裡好。這些科學堂好有趣，難得我覓得此門徑。」

授課日，我到了好友的家觀課。是日，老師教的課題是光線折射。我記得當年的我是上中三才學折射（DEFLECTION） 的科學概念。但見老師拿出一塊凸透鏡及一塊凹透鏡，向朋友的女兒教授光線穿過凸透鏡及凹透鏡的變化。然後，老師拿出些許梳打粉和一杯醋，老師把梳打粉放進醋中，液體即往杯外直噴。我的朋友樂得手舞足蹈，拿著手機拍過不停。其實朋友也不用操心拍照啊，因為老師體貼地僱用了一名攝像師，把整節課錄下來，以製作影片作宣傳推廣之用。過程中，我一直觀察朋友的女兒，我看到她在神遊太虛。

課後，我感慨萬千; 現代家長揠苗助長，幼稚園生竟要學中學生的課。家長不曾考慮，課程是否適合幼兒的程度;只顧把知識塞進幼兒的腦袋。令我最反感的是，該名老師沒有問一些啟發性的問題。他只把知識以教條式的方法傳遞出來，他並沒有思慮到他的對象能否明白。或許，在他的心中，他所傳授的知識是金科玉律，毫無讓人質疑的餘地。

三歲至五歲的幼兒的腦袋正值發育開展的黃金時期，專家估計三歲的幼兒腦袋發展程度達到成人大腦的百分之九十。到五歲時，幼兒的腦袋更是完全發育。三歲至五歲的幼兒最是需要攝取鐵質，Omega-3脂肪酸等營養以促使大腦健康發育;腦袋得到充足的休息也尤其重要。此外，家長可以通過互動式的活動刺激幼兒的腦袋的發展。家長教授學術性的科目時也宜用生動活潑的方法教授，從而提起幼兒的學習興趣，以便他日後可以自發地學習。家長可以多問開放式問題，幼兒縱使沒有回答家長心中的標準答案也無妨;最要緊是幼兒肯嘗試; 在錯誤中學習。家長安排切合幼兒身心需要的學習能刺激幼兒的大腦發展。相反，若教授過分艱深的科目予幼兒，可能會打擊他們的自信，及為幼兒添加精神壓力，影響他們的情緒發展。

誠如我的老師潘禮詠女士所言，父母親只能給孩子指引，前面的路是由孩子去探索;共勉之。

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