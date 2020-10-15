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英擬設國安投資法 授權政府推翻現有投資

環球政經 18:34 2020/10/15

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英國政府準備向國會提交《國家安全投資法》，法例將容許當局以國家安全為由，推翻外資在英國的投資。草案最快本月完成起草，在下月提交國會討論。

外媒報道，《國家安全投資法》確實內容仍在討論當中，有關詳情最快會在月內公布。法案內容將會涵蓋國防、重要基建，以及保障知識產權、學術夥伴關係等。英國政府早在去年底已有意立法規管外國公司在當地的投資，以確保國家安全。而此草案最具爭議之處，是授權內閣官員可重新審視及干預一些已經完成的投資、收購和合併。具追溯力的英國法例極為罕見，法案可能會引發外國投資者的關注，以至削弱投資者信心。

阿里巴巴】淘寶撤出台灣　今起暫停下單　淘寶台灣8月被認定為陸資遭罰款  詳情請看[下一頁]

法案並無明確針對任何國家，但英國政界越來越憂慮外國企業參與該國的重要基建項目。

【加強科研】華為成立北京博士後工作站　夥清華北大培育人才 詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈
陳青儀

英國 經濟

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