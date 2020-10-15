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【螞蟻上市】瑞銀財管﹕螞蟻傳入貿易黑名單僅短期影響　內地線上金融滲透仍低

即市財經 15:56 2020/10/15

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螞蟻集團早前傳出被美國列入出口管制名單的傳言。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）部署上市之際，美國國務院傳提案螞蟻集團列入出口管制名單。瑞銀財富管理投資總監李智穎表示，市場屢傳中國科技公司被美國政府禁制的消息，是次螞蟻集團被管制的傳言並非單一事件，預料未來將有更多類似消息傳出。

李智穎表示，如果公司業務主要位於中國，對公司中長期發展影響有限，投資者要謹慎根據公司的業務分佈分析傳言對股價的影響。

螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單 螞蟻：不了解華府任何討論，詳情可見【下一頁】

瑞銀分析，中國金融科技市場仍有極大上行空間，隨著業內參與者開始穩定盈利，螞蟻集團上市將可能會重塑整個中國金融科技行業格局。目前來說，除了移動支付服務在中國的滲透率（83%）較高外，李智穎指出，其他線上金融活動的總體滲透率仍然很低，例如線上保險、線上貸款等在中國的滲透率分別只有6%和16%。

瑞銀預期，在眾多行業裡，金融科技在未來3年的年複合增長率超過40%，並預計未來12個月上行空間為30%至40%，遠高於其他行業。李智穎表示，中國金融科技市場潛力巨大，預料未來金融科技版塊的利潤將會在中國數位經濟中名列前茅。

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編輯﹕賴奕羚

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