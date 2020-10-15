【旅遊氣泡】邱騰華：已與新加坡達成「旅遊氣泡」協議　行程、往來目的不受限制

商務及經濟發展局邱騰華下午就「旅遊氣泡」會見傳媒，他表示昨日已與新加坡政府達成雙邊性原則性協議，現正安排具體執行工作。

邱騰華透露，與新加坡確立的協議包括5項要素：

（１）新冠病毒測試呈陰性

（２）不受往來目的限制，如商務、旅遊等

（３）旅客需要使用特定航班往來、不接受轉乘客人

（４）免除強制檢疫及居家隔離、在當地的行程不受限制

（５）旅遊氣泡的規模及細節，可按疫情發展調整、暫停

【更新旅遊氣泡細節】

「旅遊氣泡」啟用後，旅客在出發前72小時內需接病毒測試，並獲得陰性結果；到埗後再作測試。他續指，確立協議後，港府需進行準備工作，包括修改法例；並與準備雙方認可的檢測及機構清單。香港亦需聯絡衛生署、機管局及航空公司，以籌備「旅遊氣泡」的執行工作；暫未確實啟用「旅遊氣泡」日期。

旅客自費檢測 考慮計算在機票價格內

邱騰華又透露，新加坡在市內及機場亦有檢測場所，加上相信隨著檢測價格下調，對旅客的負擔不大。他預計初步將會是商務客為主，休閒旅客仍需視乎當地疫情發展。初步檢測費用由旅客自費，稍後或與航空公司商討，或計算在機票價格內。

邱騰華：台灣不在「旅遊氣泡」討論之列

港府自6月開始與11個國家商討「旅遊氣泡」，惟邱指台灣並不在商討目標當中。他透露，個別國家及地方有不同要求，例限制往來目的、更嚴格控制等，故討論進度不一。

責任編輯：葉泳珊