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【新冠肺炎】冀數周後啟動 港星達成「航空旅遊氣泡」協議

環球政經 16:40 2020/10/15

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商務及經濟發展局長邱騰華今日(15號)舉行記者會，宣布香港和新加坡已建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，但未有透露確實日期，而旅客需自行支付檢測費用。

他表示，昨日(14號) 已和新加坡交通部長王乙康舉行視像會議，並達成最新協議；兩地將於未來數周為旅遊氣泡的各項安排敲定細節。

有關協議的主要安排如下:

  • 旅客往來目的不設限制

  • 須接受兩地互認的陰性結果

  • 抵埗後無須強制檢疫，行程不受限制

  • 須乘搭特定航班，不會載轉機乘客

  • 計劃按兩地疫情發展隨時作出調整

他表示，一般而言，旅客出發前的72小時內獲兩地認可的新冠肺炎病毒陰性證明，方可購買機票。兩地亦有權要求旅客抵達目的地後再接受檢測，香港現時亦會要求所有入境旅抵港後再做檢測，他形容這個是「雙重保險」的做法。

邱騰華又指，涉及費用則由旅客承擔，並預計會在旅客購買機票時，一併收取，但暫未有透露收費金額的多少。現時和新加坡政府商討的原則，包括兩地病毒檢測要互相確認，並需互換認可檢疫機構清單，但具體做法仍有商榷。

他又稱 ，兩地會因應雙邊的疫情況，隨時收緊或放寬「航空旅遊氣泡」協議；港府由6月至今，與11個國家討論旅遊氣泡，最終能否落實，要看雙方的疫情發展及條件是否合適。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 香港 新加坡 商務及經濟發展局 疫情

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