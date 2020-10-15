【逆市筍工】意酒商招聘品酒師　包住宿機票參觀酒莊兼賺3000元薪酬

▲ PINK Prosecco旗下氣泡酒即將在英國開賣，為確保酒品質及造勢，該企遂於當地貼出職位空缺廣告，指正招聘一名品酒師。

講起氣泡酒，不少人會想起意大利普羅賽克（Prosecco），Prosecco帶有果香及氣泡，非常容易入口。近日意大利酒商PINK Prosecco正招聘一名品酒師，只要撰寫250字內的短文，解釋為什麼自己是最佳人選、能勝任有關職責後，一經選中除獲薪酬300英鎊（約3010港元）外，更獲邀明年飛往意大利著名釀酒地特雷維索（Treviso）參觀，並可攜帶一名朋友同行，可謂逆市筍工！

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PINK Prosecco旗下氣泡酒即將在英國開賣，為確保酒品質及造勢，該企遂於當地貼出職位空缺廣告，指正招聘一名品酒師。被選中的幸運兒將獲得300英鎊酬勞，以及能邀請一名朋友隨行，明年飛往特雷維索3天，行程包括參觀葡萄園和釀酒廠，該企會提供機票和住宿。

旅途中獲聘者的職責之一，是須嘗試採摘和壓榨葡萄，然後在14周後試飲親手製的氣泡酒。此外，PINK Prosecco將提供一年的酒供應，讓獲聘者及朋友慢慢享用。

不過，參賽者必須為年滿18歲以上的英國居民，截止申請日期為11月30日。招聘廣告在PINK Prosecco的Facebook專頁上，亦引起不少網民討論。有網民形容「這是一份夢想工作」、又有笑言自己是「品嘗Prosecco的A級專家」；亦有人大呼可惜，稱自己並非居住英國。

責任編輯：姚慧儀