【不用400萬】上水低密度住宅　樓價平市區一截　上車客福音？

疫情緩和，樓市交投氣氛好轉，帶動樓價回升，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇上周五（9日）也坦言，樓價有跡象完成尋底階段。眼見市況好轉，上車客紛紛加快入市，擔心遲買更貴，惟市區樓價貴，若預算不多，或可留意北區。中原陳夑佳說，上水安國新邨單座數中層戶，實用面積389平方呎，剛以398萬元易手，實用呎價10,231元。陳夑佳續說，新買家鍾情屋苑低密度居住環境，加上單位少有放盤，故即買入自住。

據了解，原業主於2006年以89萬元購入上址，持貨14年，現帳面賺309萬元，物業升值3.5倍。資料顯示，安國新邨位於上水天平路，早於1975入伙，建有38座，提供150個單位，實用面積約380至773平方呎。

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以上述單位為例，樓價398萬元，承造九成按揭，首期要39.8萬元，若分25年借，利率2.5厘計，每月供款16,069元，壓力測試下的最低每月入息要求則約36,662元。

不過，要留意的是，一般按揭最長還款期長達30年，但銀行通常以「75減」或「70減」樓齡計算最長還款期，若樓齡達四、五十年以上，或未必能夠攤長30年還款，變相增加每月供款。此外，買家日後轉售，也有困難。

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