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向北韓貸款逾9億美元 南韓追債62次不獲回應

環球政經 17:54 2020/10/15

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近日有傳南韓政府8年內向北韓貸款逾9億美元，南韓其後曾62次發公文敦促還款，但北韓方面未有回應。

《韓聯社》報道，南韓統一部周二（13日）召開國會外交統一委員會，會上公開一份資料，顯示南韓政府在2000年至2008年間向北韓借出9.33億美元（約72.3億港元），其中7.2億美元（約55.8億港元）供北韓購買糧食，1.3億美元（約10.1億港元）用作鐵路及公路建設，8000萬美元（約6.2億港元）採購輕工業原材料。

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除了用作鐵路及公路建設的貸款未屆還款期，北韓已有約 8億美元（約62億港元）的欠款到期。但北韓僅在2007年至2008年間，分兩次以價值240萬美元（約1859.8萬港元）的鋅錠實物償還部分債務。南韓政府已先後62次向平壤發公文敦促還款，另外作為兩韓合作基金受託機關的南韓進出口銀行，亦曾透過在北京的代表處，向北韓貿易銀行行長發傳真及電郵討債，最近一次在上月28日，但北韓並無回應。

統一部表示，銀行難以針對逾期貸款行使債權人的請求、執行和保全權利。國會議員趙太庸促請政府，根據貸款合約及國際慣例，積極採取措施追收欠款。
 

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撰文 : 趙家盈
陳青儀

經濟 北韓 南韓

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