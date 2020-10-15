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【港股追蹤】行業再有不利消息 銀河娛樂險守50元大關

股樓投資 14:19 2020/10/15

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隨著內地疫情大致受控，當局上月底已放寬旅客到澳門自由行的限制，市場本來憧憬可以拯救沉寂的濠賭業，不過十一黃金周旅客數字表現令人失望，市場今日更傳出，內地當局有意就加強打擊跨境賭博違法犯罪等行為，提請全國人大常委會進行二次審議，令濠賭板塊全綫下跌。銀河娛樂（00027）險守50元大關，金沙中國（01928）再創超過半年新低；跌幅最大的澳博控股（00880），更跌超過3%。

內地傳媒報道，當局正就刑法修正案(十一)草案提請十三屆全國人大常委會進行二次審議，當中包括加強打擊跨境賭博違法犯罪，擬進一步調整開設賭場罪的刑罰配置，同時增加境外賭場人員組織、招攬內地公民出境賭博犯罪，將列入刑法。

【港股追蹤】獲大行睇好前景 永達汽車創近3年新高，詳情請按見下頁

博彩業界更預計，為打擊資金外流，內地相關的收緊措施將愈趨嚴厲，直至內地外滙恢復以往水平。

事實上，今年十一黃金周到訪澳門的旅客人數，卻未有如市場預期般強勁。澳門旅遊局公布，黃金周首七天訪澳旅客合共13.93萬人次，按年大跌85.7%，其中內地旅客近13萬人次，按年下跌83.6%。

大行花旗最新研究報告，亦下調對澳門10月賭收預測，由原本80億澳門元，下降至60億澳門元，即按年大跌77%，顯示市場對行業睇法有轉淡跡象。

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記者：葉志偉

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