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【台積電TSMC】台積電上季純利按年增36%勝預期　5G手機持續帶動5納米晶片需求

即市財經 16:16 2020/10/15

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台積電第三季純利、每股盈利及營收均勝市場預期。

全球晶片代工廠龍頭台積電（美：TSM，台：2330）第三季營收為3,564.3億元（新台幣，下同），按年及按季分別增加21.6%及14.7%；稅後純利按年增35.9%至1,373.1億元，按季則增加13.6%，每股盈利為5.3元。台積電期內純利、每股盈利及營收均勝市場預期。

對於第四季，台積電預期營收介乎124億元至127億美元之間，毛利率為51.5%至53.5%，經營利潤率為40.5%至42.5%。公司亦將全年增長率由預期20%調升至30%，主因5G智能手機需求旺盛以及高效能運算相關應用，將帶動5納米製程的需求。全年資本開支則預計超過170億美元。

另外，公司預測，3納米製程芯片將會在2022年應用於智能手機和高性能計算機平台上。

台積電第三季毛利率為53.4%，較去年同期增加5.8個百分點，營業利益率為42.1%，稅後純益率為38.5%。公司又指，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的61%。其中，7納米及16納米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的35%和18%，5納米製程出貨則佔8%。

市傳台積電從美國商務部獲得向華為供貨的許可證，台積電表示，不對毫無根據的猜測發表評論。

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編輯：袁諾曦

美股 台積電（美：TSM） 股票 台股 新台幣 台積電 晶片

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