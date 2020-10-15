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【旅遊氣泡】新加坡交通部長：全球航空業至少要兩年時間恢復

即市財經 14:04 2020/10/15

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消息指，香港與新加坡就「旅遊氣泡」達成臨時協議。

港人憧憬「旅遊氣泡」之際，新加坡交通部長王乙康預計，全球航空業需要至少兩年時間才能從新冠病毒大流行回復，重現疫情前大眾旅遊的情況。王乙康接受彭博訪問時表示，當世界各地廣泛使用疫苗，人們再次對出遊有信心，航空業就能完全恢復正常，但他估計這至少要幾年時間。

他又指，新加坡必須要找到振興航空業的方法，並補充指到11月，當地檢測病毒的能力可能由目前的每日3萬個升至4萬個，之後可能會進一步提升。

受累疫情，新加坡航空截至6月底止季度錄得破紀錄虧損，並正著手裁減兩人手。王乙康稱，受累大流行以及沒有國內市場可以依靠，星航面臨著「慘痛局面」。

香港商經局局長邱騰華會在下午2時30分在政總交代「旅遊氣泡」事宜，香港與新加坡就「旅遊氣泡」達成臨時協議，互相豁免對方居民入境時須隔離或在家檢疫。事實上，新加坡本周已先放寬港人入境檢疫要求

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編輯：吳敏芳

疫情 航空 航空業 新加坡航空 香港 新加坡

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