【慳錢有方】ELEMENTS圓方推秋日驚喜禮遇　消費滿2,000元享2,000元獎賞

▲ 即日至2020年11月5日，顧客於ELEMENTS圓方消費滿2,000元即享2,000元獎賞

ELEMENTS圓方推出「秋日驚喜禮遇」吸客。即日至2020年11月5日，顧客於ELEMENTS圓方消費滿2,000元即享2,000元獎賞，憑指定消費更可享高達50,000元獎賞。

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顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日消費滿2,000元，即享總值2,000元獎賞，包括1,000元 ELEMENTS圓方餐飲現金券及1,000元商戶禮券，餐飲現金券適用於場內逾30間餐廳。



若顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日消費滿10,000元，亦可享總值3,000元ELEMENTS圓方現金券、電影禮券及商戶禮券；消費滿100,000元，更可享總值50,000元ELEMENTS圓方現金券、電影禮券及商戶禮券，現金券適用於商場內逾百間商戶。

要留意，此推廣活動只限ELEMENTS Club會員及「圓方之友」參加。顧客可透過ELEMENTS 手機應用程式登記成為「圓方之友」。ELEMENTS Club 會員或「圓方之友」必須出示不多於2張以電子貨幣簽賬之有效消費單據，但於3hreeSixty及萬寧的消費單據並不適用於此推廣活動。

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責任編輯：朱悅瀅