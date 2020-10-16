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【美股焦點】Tesla Model S系列本周二次降價催谷銷情

環球政經 14:27 2020/10/16

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美國電動車公司Tesla本周再次調整Model S價格，公司CEO馬斯克（Elon Musk）周三（14日）表示，將Model S的價格進一步降至69,420美元，新價格於當晚生效。這是Tesla本周內第二次宣布Model S降價。截至周四（15日）收市，Tesla股價收報448.88美元。

此前，Tesla周二（13日）已將Model S長續航升級版的價格下調3,000美元至7,1900美元。值得留意的是，美國另一間電動汽車公司Lucid Motors周三宣布，其即將推出的Air電動轎車起售價為77,400美元，聯邦稅收抵免後價格為69,900美元，與Model S構成競爭。

分析認為，Tesla現時對Model S價格進行調整，或能增加市場需求，有利於實現其第四季度出貨18萬輛、去年出貨50萬輛的目標。此前公司曾宣布今年第3季交付車輛為13.93萬輛，創歷史新高，此前Tesla電池日上，馬斯克曾稱今年特斯拉有史以來最艱難的一年，預計今年交付量或增30%至40%，符合50萬輛的預期。

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編輯：李勝男

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