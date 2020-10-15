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【港股追蹤】獲大行睇好前景 永達汽車創近3年新高

股樓投資 13:33 2020/10/15

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內地「金九銀十」傳統銷售旺季，今年可謂名符其實帶旺房地產及汽車銷售，內房發展商上月銷售數字顯著上升，多個車展又吸引大量人流，均令相關股份顯著上升。除汽車股外，息息相關的汽車經銷商亦有炒作，其中永達汽車（03669）今早逆市再升超過7%，創接近3年高位。

內地乘用車市場信息聯席會（乘聯會）本周公布數據，顯示上月內地乘用車市場零售達到191萬輛，按年增長7.3%，連續三個月出現高單位數增長，為近兩年增長最強勁的周期。

【港股追蹤】受累國際航綫未恢復 航空股未走出低谷見下頁

總結今年首三季，汽車零售累計增速為-12.5%，較1月至8月累計增長-15.2%，提升2.7個百分點，反映行業正逐漸回暖。

大行瑞信最新的研究報告，亦睇好股份前景，該行指寶馬公布旗下品牌第三季在內地的銷量創新高，按年增長33%至22.28萬輛。同時，品牌保時捷在內地銷售經過連續四個季度按年下跌後，8月份已回復雙位數正增長。

該行認為，去年的低基數效應成為銷售回升的主要原因，永達汽車作為內地最大的寶馬及保時捷經銷商，估計公司期內整體高端品牌的銷量按年增長約25%，銷後服務收入則按年上升20%，預測集團第三季純利按年增長將達32%至4.5億元人民幣。故維持「跑贏大市」評級及上調股份目標價，由原來的13元，提升至13.5元，以現價計仍有超過25%潛在升幅。

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記者：葉志偉

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