【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】

美國大選11月3日投票,共和黨特朗普和民主黨拜登的較量趨於白熱化,針對拜登的「10月驚奇」亦終於曝光,《紐約郵報》揭發拜登兒子亨特從烏克蘭能源公司獲利,拜登則利用當時身為美國副總統權勢,施壓烏克蘭檢察部門放棄對該能源公司的調查。拜登陣營暫未作出回應。

《紐約郵報》(New York Post)周三報道,取得一些由亨特(Hunter Biden)手提電腦而來的從未曝光電郵,揭露他跟烏克蘭能源公司Burisma之間的往來。這可以追溯至2014年,當時亨特的父親拜登(Joe Biden)仍在奧巴馬政府擔任副總統。

Burisma董事會顧問波薩斯基(Vadym Pozharskyi)2014年5月發電郵予亨特,詢問對方可以如何發揮影響力幫助公司。亨特其後加入了Burisma董事會,對外報稱每月獲得5萬美元報酬。

在2015月4月17日,波薩斯基再向亨特發電郵:「感謝你邀請我到華府,給予機會跟你父親見面並一起共處。這真是榮幸。」

拜登曾在10月初再次回應此事,他當時強調:

「從未跟兒子談論對方海外商業事務。」

(never spoken to my son about his overseas business dealings)