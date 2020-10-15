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【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】

環球政治 13:44 2020/10/15

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美國大選11月3日投票，共和黨特朗普和民主黨拜登的較量趨於白熱化，針對拜登的「10月驚奇」亦終於曝光，《紐約郵報》揭發拜登兒子亨特從烏克蘭能源公司獲利，拜登則利用當時身為美國副總統權勢，施壓烏克蘭檢察部門放棄對該能源公司的調查。拜登陣營暫未作出回應。

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《紐約郵報》（New York Post）周三報道，取得一些由亨特（Hunter Biden）手提電腦而來的從未曝光電郵，揭露他跟烏克蘭能源公司Burisma之間的往來。這可以追溯至2014年，當時亨特的父親拜登（Joe Biden）仍在奧巴馬政府擔任副總統。

Burisma董事會顧問波薩斯基（Vadym Pozharskyi）2014年5月發電郵予亨特，詢問對方可以如何發揮影響力幫助公司。亨特其後加入了Burisma董事會，對外報稱每月獲得5萬美元報酬。

在2015月4月17日，波薩斯基再向亨特發電郵：「感謝你邀請我到華府，給予機會跟你父親見面並一起共處。這真是榮幸。」

拜登曾在10月初再次回應此事，他當時強調：

「從未跟兒子談論對方海外商業事務。」
（never spoken to my son about his overseas business dealings）

《紐郵》報道，Burisma其後面臨烏克蘭檢察部門調查，拜登在2015年12月到訪烏克蘭期間，向時任烏克蘭總統波羅申斯（Petro Poroshenko）和時任總理亞采紐克（Arseniy Yatsenyuk），以扣起華府向烏克蘭的10億美元貸款作要脅，迫使二人要求檢察部門停止調查。

拜登曾於2018年向美國外交學會（Council on Foreign Relations）表示：「我看著他們說，我會在6小時內離開，如果那檢察官沒有被革職，你們便得不到那筆錢。」於是，涉事檢察官便遭到革職。

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《紐郵》報道指，存放電郵的手提電腦是來自拜登老家特拉華州一間電腦維修店，在2019年4月交到店舖，但客人一直沒有取回及付錢。除了電郵，電腦內還有一段12分鐘的影片，顯示亨特吸食可卡因及性交，另有大量拜登家族的家庭照片以及一些不雅照片。

以下為部分電腦內的家庭照

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店長當時未察覺對方是名人，但在同時12月接獲聯邦部門傳票，要求把電腦和當中的硬碟交予聯邦調查局（FBI），店長感覺事態不妥，於是在複製硬碟內容後，才交給FBI。

店主其後把複製內容再交予前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）的律師科斯特洛（Robert Costello）。而朱利亞尼目前擔任總統特朗普的私人律師，他於周日（11日）向《紐郵》提供複製內容。

《紐郵》向亨特的律師要求回應，他拒絕對報道置評，但批評朱利亞尼廣播針對拜登家族的陰謀論。而波薩斯基和拜登競選陣營均未回應查詢。

【美國大選】特朗普往艾奧瓦州拉票 選情或響警號【下一頁】

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責任編輯：陳啟賢

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