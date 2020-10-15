【FANCL反擊】FANCL被指防曬未達標　斥消委會不採納其他測試報告及學者意見

▲ FANCL認為，消委會不採納學者及學術文獻意見，以單一實驗所報告作定論，恐未能公平審視產品，對此表示失望。（FANCL網站圖片）

消委會今日發表30款日常防曬產品的測試報告，當中指FANCL無添加高效防曬露的防曬水平，只有SPF14.3及PA++。FANCL認為，消委會不採納學者及學術文獻意見，以單一實驗所報告作定論，恐未能公平審視產品，對此表示失望。

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FANCL表示，就事件曾向消委會提供兩份獨立產品測試報告，一個是美國實驗所(Cantor Research Laboratories)，一個是國家藥監局批核防曬產品認可的實驗所(重慶市中醫院化驗所)，兩家個實驗所的報告均顯示，FANCL無添加高效防曬露的防曬水平達到SPF50+及PA++++，完全乎合標示。

FANCL又指，在過去一個月持續與消委會聯絡，除了上述報告，亦有提供不同的國際文獻及本地大學學者意見，指在提出進行防曬產品測試時，如果防曬指數出現極端差異的情況，應該重新進行測試，並公佈多於一份國際認可的產品測試報告，以便讓消費者有更可靠、更全面的認知。然而，消委會並没有採納相關建議。

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責任編輯：朱悅瀅