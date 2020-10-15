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【淘寶雙11】淘寶雙11將至　淘寶台灣年尾停止交易

商業 14:00 2020/10/15

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淘寶台灣今日（15日）發布聲明，決定在今年12月31日停止網站在台灣營運。

每年一度的淘寶雙11將至，未知今年天災和新型冠狀病毒會否影響銷情，但淘寶台灣網站的首頁已公告停止運作的計劃。淘寶台灣今日（15日）發布聲明，稱鑑於市場環境存有很多不確定性，決定在今年12月31日停止網站在台灣營運。

12月31日停止的服務包括電子錢包提領、官方物流、客服中心等，而平台更在今日上午11時起，關閉平台下單等功能。該公司強調，遣散台灣員工時，已為員工作出合理離職賠償方案，並與多間人力顧問公司合作，協助有關員工就業。

【好想去旅行】疫情留港消費有咩做？　帝京酒店推假日下午茶自助餐

【消費優惠】新地六大商場推優惠　最高可獲50%消費回贈

事源台灣經濟部早前曾公布，阿里巴巴旗下網購平台「淘寶台灣」，因違反中國企業赴台灣投資的相關規定，憂慮存在客戶資料安全風險，並裁定罰款41萬元新台幣（約11萬港元），以及在6個月限期內撤回投資或更正。

淘寶雙11將至　想購物仍可到淘寶網
若然台灣消費者有意選用淘宝，仍可到淘寶網選購心意產品，輸入台灣地址，仍然購物送到台灣，其首頁更標明「台灣會員好禮遇新人攻略」。不過，小編點擊該禮遇時，未有發現連結，未知相關禮遇內容。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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