【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰股價升幅擴大

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【美股期貨】美股期貨續跌 道指期貨跌約百點（不斷更新）
「旅遊氣泡」研究多時，商經局局長邱騰華交代「旅遊氣泡」事宜。他宣布與新加坡達成初步雙邊航空旅遊氣泡協議，旅客往來目的不設任何限制，即毋須只限於商務往來。他續指，香港和新加坡仍需要在兩地互認病毒檢測結果陰性得共識，未來數周會開展相關工作，暫未預計兩地旅遊氣泡實行時間表。
邱騰華特別指出，台灣不在11個香港商議旅遊氣泡的地區名單內。
憧憬旅遊泡有突破，令香港出入境限制放寬，國泰航空 （00293） 股價午後彈升半成，最新升7.2%，暫報5.64元，成交7660萬元。
事實上，新加坡本周已先放寬港人入境檢疫要求。邱騰華稱，與新加坡的初步協議會利用「氣泡航班」營運，會由原先已有兩地航線的航空公司營運，當中不會有轉機旅客。
5大原則包括：
新加坡放寬港人入境檢疫要求，詳情可見【下一頁】
邱騰華表示，與其他地區商議旅遊氣泡運作時，不同地區有不同要求，或要求不准使用公共交通工具，港府大致會沿用與新加坡相關的原則，商議旅遊氣泡。
國泰航空行政總裁鄧健榮早前表受本報訪問時稱，國泰好極力推動產生旅遊氣泡，也準備就緒，但坦言開通初期收入未必可覆蓋額外支出，或令現金流進一步受壓，國泰要擺脫財政危機需要行業有「像樣的復甦」。
國泰CEO鄧健榮：人手過剩好緊要，詳情可見【下一頁】
他當時指，若有快速檢測降低風險，就應考慮與低風險地區通關，香港不可抱「少做少錯，不做不錯」態度。
圖解國泰目前營運困境
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編輯：麥德銘