【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰股價升幅擴大

▲ 香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議，國泰股價升幅擴大

「旅遊氣泡」研究多時，商經局局長邱騰華交代「旅遊氣泡」事宜。他宣布與新加坡達成初步雙邊航空旅遊氣泡協議，旅客往來目的不設任何限制，即毋須只限於商務往來。他續指，香港和新加坡仍需要在兩地互認病毒檢測結果陰性得共識，未來數周會開展相關工作，暫未預計兩地旅遊氣泡實行時間表。

邱騰華特別指出，台灣不在11個香港商議旅遊氣泡的地區名單內。

憧憬旅遊泡有突破，令香港出入境限制放寬，國泰航空 （00293） 股價午後彈升半成，最新升7.2%，暫報5.64元，成交7660萬元。

事實上，新加坡本周已先放寬港人入境檢疫要求。邱騰華稱，與新加坡的初步協議會利用「氣泡航班」營運，會由原先已有兩地航線的航空公司營運，當中不會有轉機旅客。

5大原則包括：

旅客往來目的不設任何限制；

旅客須接受兩地互認的2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應測試，並呈陰性結果；

旅客抵埗後，無須接受強制檢疫或履行居家通知，行程亦不受限制；

旅客將須乘搭特定航班；

規模可隨時作出調整，特定航班數目可作增減，甚或暫停，以配合兩地疫情的最新發展

新加坡放寬港人入境檢疫要求，詳情可見【下一頁】

邱騰華表示，與其他地區商議旅遊氣泡運作時，不同地區有不同要求，或要求不准使用公共交通工具，港府大致會沿用與新加坡相關的原則，商議旅遊氣泡。

國泰航空行政總裁鄧健榮早前表受本報訪問時稱，國泰好極力推動產生旅遊氣泡，也準備就緒，但坦言開通初期收入未必可覆蓋額外支出，或令現金流進一步受壓，國泰要擺脫財政危機需要行業有「像樣的復甦」。

國泰CEO鄧健榮：人手過剩好緊要，詳情可見【下一頁】

他當時指，若有快速檢測降低風險，就應考慮與低風險地區通關，香港不可抱「少做少錯，不做不錯」態度。

圖解國泰目前營運困境

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編輯：麥德銘