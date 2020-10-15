【旅遊氣泡】邱騰華下午2時半交代旅遊氣泡　國泰股價升近半成

▲ 邱騰華下午交代旅遊氣泡 國泰股價升近半成

「旅遊氣泡」研究多時，商經局局長邱騰華會在下午2時30分在政總交代「旅遊氣泡」事宜。憧憬旅遊氣泡有突破，令香港出入境限制放寬，國泰航空 （00293） 股價午後彈升半成，最新升4.3%，暫報5.52元，成交3680萬元。有本地傳媒引述消息指，港府與新加坡在旅遊氣泡已有共識。

事實上，新加坡本周已先放寬港人入境檢疫要求。

新加坡放寬港人入境檢疫要求，詳情可見【下一頁】

國泰航空行政總裁鄧健榮早前表受本報訪問時稱，國泰好極力推動產生旅遊氣泡，也準備就緒，但坦言開通初期收入未必可覆蓋額外支出，或令現金流進一步受壓，國泰要擺脫財政危機需要行業有「像樣的復甦」。

國泰CEO鄧健榮：人手過剩好緊要，詳情可見【下一頁】

他當時指，若有快速檢測降低風險，就應考慮與低風險地區通關，香港不可抱「少做少錯，不做不錯」態度。

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編輯：麥德銘