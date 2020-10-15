【淘寶撤台】淘寶台灣今關閉平台、年底將終止營運　阿里巴巴：尊重決定（第二版）

▲ 阿里巴巴早前被指違陸資投資限制，淘寶台灣宣布停運

台灣當局早前認定阿里巴巴 （09988） 以「操控營運方針」，控制經營「淘寶台灣」的英商克雷達。英商克雷達台灣分公司今日（15日） 宣佈，考慮到「市場諸多不確定因素」，今日上午11時起關閉淘寶台灣平台下單、商品上架等功能，並在今年12月31日後終止淘寶台灣營運。克雷達公司聲明表示，將全力協助履行淘寶台灣已交易的訂單。阿里巴巴發言人回應表示，尊重克雷達的決定。

據台灣經濟部投審會早前8月調查顯示，英商克雷達投資有限公司於2018年7月4日在台灣設立分公司，淘寶台灣在2019年10月正式上線。

阿里巴巴發言人表示，公司尊重克雷達的決定，並不作出評論。阿里巴巴集團在台灣市場的業務運營一切如常，集團將會一如既往繼續通過手機淘寶服務台灣市場的消費者，購買優質商品。

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當時台灣當局指，阿里巴巴藉由克雷達間接持有淘寶股份28.77%股權，雖然未逾30%的陸資投資上限，但為該公司B股唯一股東，擁有董事提名權，而且該董事若不出席會議，就會拉倒董事會會議，認為阿里巴巴具實質否決權。

另外，當局指，阿里巴巴把淘寶商標、域名授權予英商克雷達在台分公司，而淘寶台灣的網路伺服器等設備的申租者為「淘寶香港有限公司」，淘寶台灣使用者在同意淘寶台灣應用軟件的隱私政策時，投審會調查到會員交易資料會回傳到位於中國的阿里巴巴伺服器中。因此在8月時，投審會裁定淘寶台灣為中資，並非由外資所掌控，沒有依照中國企業到台灣投資相關規定申請許可，故要求淘寶台灣在8月繳交41萬元臺幣罰款，以及英商克雷達分公司需在6個月內撤回投資，或者阿里巴巴中止授權淘寶商標、域名及平台系統予英商克雷達公司。

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編輯﹕賴奕羚

（第二版新增阿里巴巴發言人回應）