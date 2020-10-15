▲ 【泰國示威】曼谷緊急狀態禁止集會 多名示威領袖被捕（多圖）

泰國曼谷的反政府示威有新發展，泰國政府指示威者的行動引起混亂、阻塞交通，今晨宣布曼谷進入緊急狀態，禁止進行5人以上的集會。警方對政府大樓附近的集會進行清場，3名關鍵示威領袖被捕。

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緊急狀態生效後，防暴警察旋即在總理府外進行清場，驅趕包圍總理府的集會人群。有示威者試圖抵抗，以欄桿築起防綫，但後來亦被趕走，警方指，行動中拘捕約20人。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）周四清晨頒布緊急狀態令，除了禁止大型集會，傳媒報道亦受限，禁止作出會引起恐懼、刻意扭曲資訊、誤導，危害國家安全的報道，當局並有權禁止民眾進入任何區域。

泰國多個團體周三發起示威，要求總理巴育下台以及限制國王的權力。他們先在曼谷民主紀念碑集會，後來突破警方防綫，遊行至總理府外示威，及至午夜，示威人群仍未散去。

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責任編輯：林建忠